En acatamiento de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE ratificó en sesión extraordinaria urgente el registro de Miguel Barbosa Huerta como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, al gobierno de aquella entidad.

Mientras que desde Champotón, Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia al proceso electoral local en curso en el país.

“Se va a acabar lo de la compra del voto, la entrega de despensa, el frijol con gorgojo, el tráfico con la pobreza, con la necesidad de la gente. El voto va a ser libre y secreto. Ya cuando vengan (sic) las elecciones, entonces sí, cada quien jala para su partido. Pero si no hay elecciones, el pueblo está unido”, expresó el mandatario mexicano como parte de su mensaje.

Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo del INE en Puebla, aclaró que, jurídicamente, el tribunal en ningún momento suspendió la candidatura de Barbosa Huerta por lo que el militante de Morena nunca perdió su calidad de contendiente.

“Lo que el tribunal solicitó fue la fundamentación de la candidatura”, precisó.

El funcionario electoral llamó a los partidos participantes en la elección del 2 de junio a dar fin a sus problemas internos y dedicarse a hacer campaña para presentar sus propuestas a los poblanos.

El fin de semana, el tribunal ordenó a Morena fundamentar la candidatura de Barbosa. El partido designó nuevamente a éste.

Así, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, expuso que el senador Alejandro Armenta no sería registrado como aspirante de ese partido al gobierno de Puebla porque el candidato era Miguel Barbosa, y negó que hubiera un enfrentamiento con el legislador Ricardo Monreal.

“Por supuesto que no (será registrado), sería faltar a la ley. Primero que nada, Armenta miente, no ganó la encuesta (para definir al candidato), la encuesta la ganó Miguel Barbosa en forma arrasadora”, dijo la dirigente, quien aclaró que el tribunal electoral federal no pidió reponer el proceso.

Lo que el tribunal pide es que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fundamente cómo se hace el procedimiento y es sólo un trámite para completar. Armenta está profundamente equivocado o, “en verdad me parece muy penoso”, queriendo engañar, sostuvo la dirigente. (Con información de Notimex)