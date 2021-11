La mayoría de los mexicanos tienen menos miedo a la pandemia de Covid-19, según los resultados de la Nonagésima Tercera Encuesta Nacional de Coronavirus México, realizada por Consulta Mitofsky.

El temor a resultar infectado por el coronavirus SARS-CoV-2, comparado con el miedo a ser víctima de algún delito o a que la economía personal resulte afectada, se desplomó a 12%, su nivel más bajo en 20 meses.

De acuerdo con los datos del ejercicio realizado del 12 al 14 de noviembre de 2021, el principal miedo de la mayoría de las personas encuestadas (44%) es ser víctima de un delito, por encima de ver afectada su economía (31%) y de contagiarse de la Covid-19.

En tanto, al ser cuestionadas únicamente sobre qué tanto miedo a contagiarse del nuevo coronavirus, el 58% de las personas respondió que tiene "mucho" o "algo" de temor, contra un 36.9% que afirma tener "poco" o "nada" de miedo, lo que muestra niveles similares a los registrados en las primeras encuestas realizadas por Consulta Mitofsky en 2020 cuando inició la pandemia en el país.

El 54.8% de los entrevistados aceptó que todavía tiene miedo a morir a causa de esta enfermedad.

Esta percepción es clara consecuencia de las cifras bajas registradas de nuevos casos diarios de contagios y fallecimientos a causa de esta enfermedad, el avance de la estrategia de vacunación y que 31 entidades federativas se encuentra en color verde del semáforo epidemiológico.

Al corte de este martes, la cifra oficial de fallecimientos a causa de la Covid-19 asciende a 291,241, luego de que la Secretaría de Salud notificó 37 nuevos decesos en las últimas 24 horas.

Consulta Mitofsky detalló que 55.7% de las personas encuestadas todavía considera que hay personas infectadas del nuevo coronavirus en su entorno o en los lugares que frecuenta. Este resultado se da acorde a las estimaciones de las autoridades federales que todavía estiman alrededor de 17,741 casos activos en el país, es decir, personas que han presentado síntomas en los últimos 14 días y por lo tanto pueden ser transmisores de esta enfermedad.

Pese a que el temor ante esta enfermedad se ha visto considerablemente reducida, el 85.6% afirmó que siempre usa cubrebocas, una de las principales medidas preventivas para evitar contagios de la Covid-19.

AMLO sigue inmune

Esta semana la aprobación sobre manejo de la pandemia de Covid-19 por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un repunte significante en comparación con las semanas pasadas, al ubicarse en 62%, su nivel más alto registrado desde que la casa de encuestas dirigida por Roy Campos inició con este ejercicio en febrero de 2020.

Para realizar este ejercicio, Consulta Mitofsky entrevistó a 1,000 mexicanos mayores de 18 años de edad con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. "Los resultados no son frecuencias simples, sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas (población por entidad, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público", detalla. Esta encuesta tiene un diseño muestral.

Vacunación contra Covid-19 para menores de edad

Según Consulta Mitofsky, al menos 7 de cada 10 de los entrevistados consideró que los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad deberían recibir la vacuna contra la Covid-19.

Mientras que casi el 60% dijo que los menores de 6 a 12 años de edad deberían también de ser inoculados contra el coronavirus.

Cabe mencionar, que el gobierno federal anunció este martes que a partir del viernes 19 de noviembre iniciará con el prerregistro de vacunación contra la Covid-19 para adolescentes de 15 a 17 años, con o sin comorbilidades, en todo el país.

El anuncio de este martes es un cambio de estrategia del Gobierno federal, que hasta el momento había afirmado que no había pruebas suficientes de que fuera necesario inmunizar a menores de edad.

Durante el anuncio en la conferencia matutina de este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no explicó las razones del cambio de estrategia, pero indicó que a partir de los 15 años de edad aumenta el riesgo de complicación a la salud en caso de contraer Covid-19 y no estar vacunado; aunque insistió que el riesgo es menor en comparación con las personas adultas mayores, igualmente no vacunadas.

Al corte de este martes, el gobierno federal reportó que ha suministrado 129 millones 874,396 dosis de vacunas contra la Covid-19.

De las 75 millones 459,027 personas inoculadas, 63 millones 407,243 personas cuentan con esquema completo de una o dos dosis; mientras que 12 millones 51,784 todavía esperan la segunda dosis.

