Luego de que China reconoció que sus vacunas Sinovac y Cansino "no tienen tasas de protección muy altas" y anunció que analiza la posibilidad de mezclar los biológicos para lograr una mayor efectividad, en México la Secretaría de Salud consideró que por el momento se mantiene el esquema de aplicación de segunda dosis con base en el mismo biológico suministrado en la primera.

“Hasta el momento México no ha considerado hacer esta combinación de dosis dado que afortunadamente se mantienen las dosis programadas para la aplicación de la segunda dosis. En alguno momento no sé si se tomará la consideración, pero en este momento nos mantenemos en la postura: si se te aplicó la dosis de un biológico es la misma que se te aplicará en la segunda dosis”, dijo Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles.

Cabe destacar que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de China, máxima autoridad de control de enfermedades de ese país, reconoció que las vacunas Sinovac y Cansino "no tienen tasas de protección muy altas", y afirmó que el país está evaluando formalmente mezclar esas vacunas contra el Covid-19, como una forma de impulsar aún más la eficacia del fármaco.

Gao Fu, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de China, en una conferencia en la ciudad china de Chengdu, admitió que las vacunas chinas disponibles actualmente "no tienen tasas de protección muy altas", y los datos disponibles muestran que van a la zaga de otras como Pfizer y Moderna en términos de eficacia.

"Se está considerando la inoculación con vacunas de diferentes líneas técnicas", agregó.

En tanto, autoridades chilenas defendieron este domingo el uso en el país de la vacuna contra el Covid-19 fabricada por la china Sinovac.

La vacuna Sinovac presenta un 54% de efectividad para reducir la infección por el virus SARS-CoV-2, y se aplica en 22 países, incluidos México, Chile y Brasil.

