México tiene un rezago en comparación con otros países en inclusión de mujeres, coincidieron especialistas durante el panel “Reinventar las finanzas para unir el valor y el compromiso ético” del Women's Forum Americas 19.

En su intervención, Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, afirmó que nuestro país tiene concentrado el debate en inclusión de género, mientras que en otras naciones ya pasaron esa transición.

En ese sentido, el director general de Berkeley Research Group, Frank L. Holder agregó que los países en desarrollo son los que tienen más dificultades en satisfacer la inclusión, no sólo de las mujeres, sino de otros grupos de la población.

“ Inclusión es acceso a educación, acceso a comida, acceso a transporte, acceso a telecomunicaciones, todo tiene que ver con crear las condiciones con las que las personas sean incluidas dentro de las economías formales del mundo”, comentó.

El tema de México, dijo Holder, es más grave porque se trata de la mitad de la población. “Estamos hablando que hasta en igualdad de condiciones, a las mujeres no se les paga igual, no tienen acceso a créditos de la misma forma que los hombres y que a pesar de tener muchas responsabilidades ante la sociedad, no siempre tienen chance de participar plenamente en la economía”.

Por ello, Claudia Jañez destacó la necesidad de tener reglas obligatorias sobre participación de mujeres tanto en el sector privado como público y que no sólo atiendan la responsabilidad social.

En tanto, la directora del Banco Interamericano de Desarrollo en América Central, Haití, México, Panamá y República Dominicana, Verónica Zavala expuso que sí es posible hacer inversión con perspectiva de género.

“ Si pensamos en el planeamiento de las ciudades, es un tema importantísimo, cerca del 80% de las personas en América Latina vive en las ciudades, en el planeamiento de las ciudades hay muy pocas mujeres y si uno se pone a pensar, el diseño de los parques, el diseño de las avenidas requiere de la participación del 50% de la población”, expuso Zavala.

Financiamiento para el desarrollo sostenible

En otro tema, Verónica Zavala, afirmó que cada vez son más las empresas que están invirtiendo en proyectos sustentables, no sólo por un tema de responsabilidad social, sino por asegurar su rentabilidad a largo plazo.

Francisco Hernández, CEO en México de BNP Paribas, agregó que las instituciones financieras juegan un papel clave en lograr el desarrollo de proyectos sustentables.

Arancha González, directora ejecutiva Centro de Comercio Internacional expuso que las organizaciones ya miden sus resultados en su huella al medio ambiente y su valor social.