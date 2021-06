Medios internacionales como el español El País, el francés Le Monde y el estadouniense The Washington Post destacan entre sus publicaciones de este lunes 7 de julio la pérdida de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de México por parte del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena; al mismo tiempo que enfatizan que el partido oficialista conservó la mayoría absoluta y buena parte del territorio nacional

"López Obrador se debilita en el Congreso aunque amplía su poder territorial" reza el titular con el que abre su edición mexicana El País. El diario español compara las victorias del partido del presidente AMLO a lo largo del territorio mexicano, con los tropiezos a los que se enfrentó durante esta jornada electoral en la Cámara de Diputados.

"Los resultados del escrutinio rápido de las elecciones intermedias de este domingo, difundidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) a las once de la noche, reflejan una caída del bloque oficialista, que pasa de 313 escaños a 279, manteniendo en cualquier caso una holgada mayoría absoluta. Al mismo tiempo, la alianza opositora conformada por el PRI, el PAN y el PRD se recupera y aumenta sus activos de 136 curules (escaños) a 197 tras el descalabro de 2018 y años de desarticulación. Morena se consolida como primera fuerza del país, domina los resultados en gran parte de los 15 Estados en disputa y amplía su poder territorial", asienta El Pais.

Portada del diario El País en internet dedicada a la elección en México.

El medio británico The Financial Times también destacó en su encabezado que el presidente López Obrador está en camino de perder la mayoría calificada de dos tercios, necesaria para realizar cambios en la Constitución mexicana.

Tanto el medio económico estadounidense The Wall Street Journal, como The New York Times y The Washington Post destacaron en sus artículos dedicados al proceso electoral en México que si bien el presidente López Obrador consiguió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no alcanzó la mayoría relativa necesaria para "llevar a cabo su agenda económica nacionalista".

Para The Washington Post, por ejemplo, "López Obrador perdió Teflón en las elecciones intermedias". De acuerdo con este medio, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, los resultados preliminares posteriores a la elección indican que "uno de los líderes más populares de América Latina podría enfrentar nuevos límites en su poder". Y destaca que de ahora en adelante, el presidente López Obrador tendrá que negociar con otros partidos para que sus propuestas puedan ser aprobadas.

The New York Times, que tiene como mayor accionista al empresario mexicano Carlos Slim, repite los argumentos de la mayoría de los medios internacionales acerca de que el presidente López Obrador perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y con ello la capacidad de hacer modificaciones en la Constitución sin un acuerdo previo con otros partidos.

Quizá el más mesurado de estos medios internacionales fue el francés Le Monde, que califica el proceso electoral de este 6 de junio como una victoria mixta del presidente López Obrador.

"Los resultados parecen dispares para su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que ganaría, con sus aliados, alrededor del 45% de los votos en las elecciones legislativas. Las estimaciones preliminares del Instituto Electoral (INE) les aseguraría sin embargo entre 265 y 292 de los 500 escaños de diputados, incluidos 200 asignados al proporcional. El presidente pierde así su cómoda mayoría cualificada (dos tercios de los escaños de los diputados) pero conserva la mayoría absoluta", refirió Le Monde.

Artículo del diario francés Le Monde acerca de las elecciones en México.

