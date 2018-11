El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó el proyecto por el que se reforman 13 artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional la cual estará integrada en un inicio por más de 40,000 elementos castrenses.

En conferencia de prensa, tras presentarse el proyecto al Pleno de San Lázaro, el coordinador del grupo parlamentario, Mario Delgado, aseguró que entre las 13 reformas a la misma cantidad de artículos de la Constitución, se estipula que la Guardia Nacional estará integrada por los elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal.

“Para dar más o menos número, actualmente la Policía Militar tiene 36,000 elementos, la Policía Naval 10,000 elementos y la Policía Federal 37,300 elementos… Va a ser una policía nacional con la preparación adecuada para enfrentar la situación que estamos viviendo en materia de inseguridad que tenga preparación en el uso de la fuerza, que va a estar regulada en la ley orgánica”, enfatizó el coordinador de Morena.

Las reformas, agregó Delgado, incluyen estipulaciones en materia de derechos humanos y paridad de género.

“Prohibe expresamente que los detenidos sean detenidos o resguardados en instalaciones militares, reconoce la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional para el Estado mexicano y establece que las faltas cometidas por la Guardia Nacional cometidas en el ejercicio de sus funciones serán juzgadas por el fuero civil y no el fuero militar”, dijo.

El legislador precisó que la Policía Federal no desaparecerá de manera inmediata ya que se realizarán pruebas de confianza a los elementos de la actual corporación policial para sumarse a la Guardia, aquellos no logren exentar no formarán parte del nuevo órgano de seguridad.

En el artículo quinto transitorio del proyecto de reforma a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123, precisa que a los tres años de conformarse la Guardia Nacional, los poderes Ejecutivo y Legislativo realizarán una evaluación de los logros que se hayan obtenido en materia de seguridad en el país con el objetivo de que en caso de que haya mejoras el nuevo órgano de seguridad desaparezca.

En este sentido, el coordinador de Morena aseveró que se evaluará al nuevo cuerpo de seguridad a través del plan de seguridad presentado por Andrés Manuel López Obrador.

“Esta ley no trata de las policías estatales y municipales, sin duda debe atenderse esa problemática, pero va en una línea distinta; estas reformas que se presentan hoy a la Constitución son para darle al Estado por lo menos una policía nacional, capaz de combatir el delito en todo el territorio nacional”, dijo.

El congresista de Morena enfatizó que, con dichas reformas, será la Secretaría de Seguridad Pública la encargada de generar las estrategias para combatir al crimen y la Secretaría de la Defensa Nacional, la institución que se encargue de ejecutarlas.