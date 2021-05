El secretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal, Marcelo Ebrard, respondió a través de una carta a la revista The Economist por el artículo y la portada sobre el gobierno del presidente López Obrador que la revista publicó en su edición más reciente, en la que se afirma que el mandatario es un peligro para la democracia mexicana.

Ebrard dijo que hace apenas unas semanas conversó con el editor internacional del semanario británico y le explicó "los puntos fundamentales de la transformación política, económica y social que está viviendo México desde hace dos años y medio", según consta en la misiva enviada por Ebrard y publicada en el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Los esfuerzos para salir de la pandemia de Covid-19, las "constructivas" realciones con Estados Unidos, así como su visión para detonar el desarrollo del sur de México y en Centroamérica y de "el país en general", están entre los temas que el canciller mexicano expuso al editor de la revista, según la carta.

No obstante, dice Ebrard, el editor de The Economist no fue sensible a sus argumentos y, por el contrario, invita a votar a las personas en contra el presidente y su partido, Morena.

Les comparto carta enviada a The Economist con motivo de los artículos y portada publicados el día de hoy : https://t.co/Inw59wbqHJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2021

El canciller argumenta su respuesta con el conjunto de acciones que ha tomado la administración de López Obrador para atender la pandemia de Covid-19, mantener la estabilidad macroeconómica del país; así como la relación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El semanario británico The Economist publicó este lunes el artículo Voters should curb Mexico’s power-hungry president, que destacó en su portada y en el que se hace referencia al presidente López Obrador como un "falso mesías", aduciendo que el mandatario, si bien no comparte todas las características propias de un líder autoritario en América Latina, "es un peligro para la democracia mexicana".

