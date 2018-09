A cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, no se han tomado medidas para que una tragedia así no se vuelva a repetir, aseveró Beatriz Mojica.

En entrevista, la exsecretaria de Desarrollo social de Guerrero en la administración del perredista Ángel Aguirre, bajo la cual ocurrió la desaparición de los normalistas en septiembre del 2014, aseguró que le gustaría decir que hubo un aprendizaje de un hecho lamentable como ése; sin embargo, no es así.

En ese sentido, explicó que para empezar no se han implementado políticas de prevención del delito y muestra de ello, dijo, es que los homicidios en Guerrero van en aumento.

Además, expuso, tampoco los estudiantes de las escuelas normales han percibido mejoras, ni siquiera en lo que se refiere a su seguridad.

La también exsecretaria general del PRD comentó que, en cuanto a la economía, el municipio de Iguala se quedó sin inversiones, luego de que fuera estigmatizado por un hecho tan lamentable como la desaparición de los estudiantes.

La sociedad guerrerense quedó estigmatizada, los guerrerenses hemos tratado de salir adelante a pesar de todo eso, porque sí fue un duro golpe para el turismo y para la economía local, sobre todo en la región de la zona norte en Iguala, pero más allá de eso no hay eco en las autoridades para que puedan implementar mecanismos de recuperación económica, de recuperación hasta psicológica en todo el estado por la violencia.

La perredista lamentó que incluso en las investigaciones tampoco haya avances reales y que, hasta ahora, tampoco haya alguna reparación del daño. “Hay un vacío de políticas públicas al respecto y no hay avances específicos que garanticen que nunca más se vuelva a repetir un hecho tan lamentable como éste”.

Señaló que con la llegada de Morena a la administración federal lo que debe ocurrir es primero que las autoridades le entren seriamente a revisar el caso Ayotzinapa, instalar una comisión de la verdad y atender las recomendaciones que México ha recibido en el tema.

“No estamos en cero, sí hay recomendaciones internacionales que se hicieron y que México no ha querido darle para adelante e investigar seriamente; entonces creo que de entrada deberíamos desechar la entrada histórica y hacer una investigación seria con las recomendaciones internacionales”, dijo.

El PRD pagó un precio muy caro por Ayotzinapa

Mojica Morga comentó que haber postulado a José Luis Abarca como candidato a la presidencia municipal de Iguala para el periodo 2012-2015 tuvo un costo elevado para el PRD.

El PRD ha pagado muy caro que la sociedad lo vinculara con este hecho de Ayotzinapa, pero más que la sociedad, el gobierno de Peña Nieto que hizo toda una estrategia de tratar de descalificar al PRD, que en ese momento gobernaba.

En lo que se refiere a filtros en los partidos políticos para evitar que haya más Abarcas, dijo, sólo el PRD ha tomado medidas.

“El PRD implementó un protocolo específico, pero los demás partidos políticos no, porque es una política nacional a voluntad, por ejemplo, cada año el PRD ha presentado ante la PGR una revisión de los candidatos; no obstante, las autoridades federales siempre se han resistido a investigar de fondo las candidaturas y, por tanto, no hay ningún mecanismo que puedan echar a andar los partidos políticos que de verdad garantice que nunca más se vuelvan a presentar casos de ese tipo”, manifestó.

