El candidato presidencial sin partido, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió que los delincuentes no merecen perdón y deben pagar por sus delitos, y señaló que el narcotráfico es un problema de consumo y que debiéramos empezar por educar a los hijos para que no consuman drogas.

“Yo soy el único aspirante que ha sufrido en carne propia la violencia y la maldad y no creo que deba perdonar a las personas que violentaron a mi hijo, y que ellos tengan que salir de la cárcel. Cometieron un delito y lo tienen que pagar, el que comete un delito lo tiene que pagar”, señaló en el marco de una gira por el poblado de Mapastepec, Chiapas.

Señaló que la inseguridad se debe a que los mexicanos y funcionarios no han hecho el trabajo bien, los ciudadanos conocemos al delincuente y no lo denunciamos, los padres tenemos la obligación de cuidar a nuestros hijos y conducirlos por el camino del bien.

El aspirante enfatizó que es preciso trabajar muy fuerte en el concepto de la familia, no teniendo más policía o teniendo menos policía o si el Ejército actúa o si tenemos más recursos para ese tema, pues "cuando los papás no entendamos que la responsabilidad completa de la educación de los hijos estriba en la familia, en los valores en el respeto, todo está mal".

Hizo ver la necesidad de cambiar en parte del concepto educativo, meterle más recursos a la escuela, a la educación de los hijos y no que sigan "la tentación de que se vayan a la delincuencia".

Enfatizó que el narcotráfico tiene que ver con el consumo, por lo tanto, si educamos a los hijos no habrá consumo, y si no hay consumo el narcotráfico se termina, por lo que hay que trabajar en eso en la conciencia de los mexicanos para que los niños no consuman.

El narcotráfico nace a partir del consumo y de la ambición de una persona, que envenena un pueblo, que quiere enriquecerse, de manera ilegal y que están destruyendo un país, “tenemos que ir por ellos. No les voy avisar, y punto. Lo hice en mi ciudad, lo hice en el estado y lo voy hacer en el país”.

Sobre la corrupción, Rodríguez Calderón cuestionó que a todo el que se ha corrompido, entre ellos están también algunos ciudadanos, es un tema que existe en el mundo pero que es posible detenerla, el mayor problema de la impunidad estriba a partir de que los jueces liberan a delincuentes.

En otro tema, el abanderado presidencial consideró que la autoridad electoral ha sido muy difusa, sobre todo por la aplicación para recolectar las firmas, y en este caso al que hay que sancionar es al Instituto Nacional Electoral (INE), hay que tener la oportunidad de participar, pues dicho organismo no previó lo de la aplicación que no funcionó.

En su opinión, el INE ha dado razones para que no haya confianza, pero tiene tiempo para recuperarla, para lo cual tiene que trabajar mucho, a fin de que se lleve a cabo una elección en la que todos respeten las reglas, a fin de que el ciudadano sea el que decida al ganador de los comicios.