La propuesta de reducir de nueve a tres años la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) fue rechazada por el consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien manifestó: “Lo que está pasando en el mundo nos señala, de manera muy importante, que para la estabilidad política y, por ende, la estabilidad social y económica de un país, la autonomía de los órganos electorales es algo muy importante”.

Señaló que de avanzar la propuesta de un legislador de Morena, sería una captura política y “estaría en riesgo la democracia mexicana, no el INE, no es una cuestión de personas y demás, sino más bien, de no desandar el camino que nos ha permitido hoy estar donde estamos”.

Refirió que el instituto que encabeza organiza las elecciones, de las cuales se desprende la legitimidad de los poderes electos, por lo que un órgano que no tiene autonomía “no va a generar legitimidad y eso no le conviene a nadie, menos a quien gana una elección”.

El consejero presidente del INE asistió a la presentación del informe de labores 2018-2019 del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, evento en el que el propio magistrado aseguró que los recientes acontecimientos en la región son muestra de que una democracia consolidada genera una estabilidad política, por lo que, prosiguió, en los asuntos resueltos por parte del tribunal electoral “ni presiones, ni colores, ni siglas están por encima de lo que mandata nuestra Constitución, y nosotros estamos obligados a obedecerla”.

“Los recientes acontecimientos en Latinoamérica nos han demostrado que cuando la ciudadanía tiene autoridades electorales en las cuales depositar su confianza, y éstas corresponden a su llamado, la estabilidad política se mantiene. Por eso, el tribunal debe conservar la independencia y cercanía con quienes día a día construyen la paz social”, dijo Felipe Fuentes Barrera.

El magistrado presidente detalló que en el último año, el tribunal recibió un total de 7,857 asuntos, 26% más que en el periodo 2012-2013 y 164% más que en el 2006-2007; además, enfatizó que el TEPJF es árbitro y no jugador en los procesos electorales.

En sesión solemne en el salón de plenos de la SCJN y ante los plenos del Consejo de la Judicatura Federal y del TEPJF, y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el magistrado también afirmó que cuando en un asunto se atiende exclusivamente lo que dice la Constitución, y se valora de forma adecuada, combinando un enfoque interdisciplinario, además de otorgarle una significación actual para procurar impartir justicia efectiva, entonces las decisiones del TEPJF son jurídicas, objetivas e imparciales.

Durante su discurso, el funcionario electoral dijo que darán especial atención a los comicios intermedios federales y locales del 2021, ya que se estima un padrón de más de 90 millones de personas, por lo que serán los más grandes y competidos de la historia de México, y es que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, a nivel federal, y habrá elecciones locales en las 32 entidades federativas, incluidas distintas gubernaturas.

