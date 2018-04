El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se comprometió en Compostela, Nayarit, a que de ganar las elecciones del 1 de julio, congelaría el precio de la gasolina, y en dos años, se reduciría el precio de los combustibles, el gas y la energía eléctrica.

“Vamos a producir en México lo que consumimos, vamos a garantizar nuestra soberanía alimentaria, vamos a rehabilitar las seis refinerías que tenemos, vamos a construir dos grandes refinerías en el Golfo de México y vamos a producir en México las gasolinas, y vamos a tener energía eléctrica suficiente, y gas, todos los combustibles, y vamos a bajar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, ese es el compromiso que vamos a convertir en realidad.

“De entrada, porque nos va a llevar dos años construir las dos nuevas refinerías. Van a costarnos 8,000 millones de dólares, ya sabemos que vamos a contar con ese presupuesto, pero de entrada ya no va a aumentar ninguno de estos energéticos, se van a congelar estos precios, ya no van a haber estos aumentos, en términos reales de combustibles, ya no va a haber gasolinazos, para que estén ustedes tranquilos. Y una vez que tengamos las dos refinerías, entonces vamos a bajar el precio de los combustibles”, dijo López Obrador en un mitin.

López Obrador afirmó que esto sería posible mediante combatir a la corrupción, y acabar con los privilegios, los altos salarios y la austeridad en el gobierno.

“No van a haber gasolinazos, ni va a haber necesidad de endeudar al país. La fórmula es acabar con la corrupción y con los privilegios, porque para mantener este régimen, se necesita tener a funcionarios públicos bien pagados, para que estén al servicio de la mafia del poder. Las altos funciones públicas están bien maiceados”, sentenció.

Así aprovechó para criticar nuevamente a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes dijo que están maiceados con sueldo de 400,000 pesos mensuales, y por eso -dijo López Obrador- reciben indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto para reponer la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

“¿Cuánto ganan los magistrados del Tribunal Electoral? 400,000 pesos mensuales. ¡Claro! Les hablan de Gobernación, desde luego que por instrucciones de Peña, que le devuelvan la candidatura a este señor, supuestamente independiente, aunque haya falsificado miles de firmas, y se la devuelven, la candidatura. Eso es lo que ya no va a suceder, no va a haber funcionarios al servicio de intereses creados”, aseveró.

