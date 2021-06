Luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acudió esta mañana a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con Andrés Manuel López Obrador y presentar las supuestas pruebas que, dijo, relacionan a Morena con el crimen organizado en la entidad, el presidente de México rechazó recibirlo.

“No (lo recibí) porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE (Instituto Nacional Electoral) y está el Tribunal Electoral y si se trata de una acusación sobre un ilícito, hay que acudir a la fiscalía. Entiendo que viene aquí porque quieren aprovechar que están ustedes y no es poca cosa la mañanera”, destacó.