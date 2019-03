El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su primer trimestre de gobierno con 67% de aprobación, lo que lo convierte en el político mejor evaluado del país, planteó Roy Campos.

En entrevista, el presidente de Consulta Mitofsky explicó que los últimos seis presidentes de México han superado 50% de aprobación en sus primeros tres meses, siendo Vicente Fox el mejor evaluado con 70%; sin embargo, puntualizó, los momentos son distintos porque hoy es más complicado para un mandatario mantenerse bien evaluado con factores como las redes sociales activas en la polarización de la política.

“Cuando Vicente Fox tenía 70% de aprobación, había gobernadores con arriba de 80% de aprobación. Hoy que López Obrador tiene 67%, pero ningún gobernador se le acerca, es el político mejor evaluado de México”.

Precisó que, además, Fox no tenía los negativos que ha acumulado López Obrador durante su carrera, porque no hay que olvidar que, al haber sido candidato a la Presidencia de la República en tres ocasiones, también se ganó “el odio” de muchos mexicanos.

Campos apuntó que finalizar su primer trimestre con 67% de la aprobación es un logro para el presidente, porque ni en México ni el mundo ningún otro político antisistémico tiene una evaluación así.

“Con los otros antisistémicos que han llegado al poder en el mundo, podemos comparar la aprobación de (Emmanuel) Macron, de (Mauricio) Macri, de Jimmy Morales, de (Donald) Trump, o en México, antisistémicos como (Jaime Rodríguez Calderón) el Bronco que llegaron al poder, pero no supieron mantener una aprobación alta, es decir, López Obrador ha sabido mantener una aprobación alta habiendo llegado por el antisistema”.

Para el especialista en encuestas, son dos los factores que han ayudado al político morenista a ser el mejor evaluado del país.

El primero, dijo, es el desprestigio de todos los otros políticos, gobernantes y partidos; mientras que el segundo es su buena capacidad para comunicar.

Se comunica muy fácil, sin palabras complicadas, usando dichos, como habla la gente, es muy bueno para hablar como la gente, para hacerte entender que tiene un enemigo que son los políticos anteriores, entonces tiene todo para seguir bien evaluado.

Campos expuso que para un presidente una buena evaluación de su gobierno (bono democrático) es fundamental para tomar decisiones.

En ese sentido, destacó que, cuando el entonces presidente de México Enrique Peña Nieto determinó subir el precio de la gasolina, gozaba de una muy baja aprobación, por lo que las manifestaciones en las calles no se hicieron esperar.

Un bono democrático permite tomar decisiones y la gente lo apoya cuando tiene alta aprobación, pero cuando no, cualquier cosa que haces como presidente la gente la reclamará.

Consideró que por lo menos en el próximo trimestre, López Obrador mantendrá la buena aprobación, lo cual le permitirá seguir tomando decisiones por difíciles e impopulares que puedan ser.

“La luna de miel todavía se ve larga, lo cual es raro, porque a Fox no le duró, fue cayendo porque decepcionó a muchos. En su primer año cayó 10 puntos. Zedillo subió un poco porque empezó muy mal, pero todos los demás, Salinas, Peña y Calderón, al principio bajaron. Creo que es un fenómeno raro, además tampoco habíamos visto este tipo de fenómenos en el mundo”.

AMLO no deja vacíos

Campos expresó que las conferencias matutinas de López Obrador le han servido para no dejar vacíos que puedan ser utilizados en su contra por la oposición.

“Sus conferencias mañaneras han llenado el espacio que no se permite que nadie más lo llene, si no estuviera dando las conferencias mañaneras hubiera aparecido el presidente del PAN, el del PRI, algún legislador llenando espacios políticos, y no ha permitido espacio”, manifestó.

“Es un gran comunicador político, no se puede negar su habilidad, su timing, las pausas, el tema, es un gran comunicador”, refirió.

Agregó que el promedio de los mexicanos percibe a López Obrador como un gobernante cercano a la gente y honesto, por lo que le creen prácticamente todo.

Sin embargo, comentó que la opinión pública no coincide con la opinión publicada.

[email protected]