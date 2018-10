Andrés Manuel López Obrador confirmó que el exsenador Rabindranath Salazar será el director del actual Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el cual se transformará en el Banco del Bienestar a partir del 1 de diciembre.

De gira por Yucatán, donde se reunió con el gobernador Mauricio Vila, López Obrador confirmó brevemente que el exsenador asumirá dicho encargo: “Si, él va ser”, dijo.

De acuerdo con lo dicho por Obrador en diversos actos públicos, el llamado Banco del Bienestar será el instrumento del nuevo gobierno para dispersar los recursos de apoyos sociales, a fin de que, mediante una tarjeta personalizada, los ciudadanos puedan retirar el apoyo de manera directa, sin intermediarios.

El plan original de Rabindranath Salazar Solorio era ser incorporado en la Secretaria de Gobierno del gobierno de Morelos, el segundo cargo más importante. Sin embargo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco colocó a personajes cercanos.

Salazar Solorio comenzó su militancia en el PRD en 1997, y en 2014 anunció su salida de dicho partido, y su incorporación al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En 2018, fue designado por Andrés Manuel López Obrador como coordinador de campaña en Puebla, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo y Guerrero.

Se termina el fracking, reitera

Luego de que el actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmara que de cancelarse el fracking (fracturación hidráulica), habrá fiesta en Texas porque México importará cada vez más gas, el presidente electo dijo que no es necesario ese procedimiento para extraer gas y petróleo.

“Ya hablé sobre eso: tenemos que cuidar el medio ambiente, estamos por el desarrollo sustentable, no se va a permitir que se destruya el territorio; así de claro. Sé que es polémico este tema, pero tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones, no destruir nuestro territorio, entonces, no necesitamos esa técnica para extraer petróleo o gas, podemos extraer con técnicas que no signifiquen agotar los mantos acuíferos y destruir el medio ambiente”, afirmó.

Felicita a Vila por plan de austeridad

López Obrador habló luego de una reunión en Palacio de Gobierno de Yucatán, con el gobernador panista Mauricio Vila Dosal, quien recientemente anunció un plan de austeridad en el estado, que implicó regresar automóviles de lujo en poder del gobierno local.

“Lo felicité por su programa de austeridad, y ojalá y otros gobernadores hagan lo mismo, que sigan el ejemplo del gobernador de Yucatán que ya está llevando a la práctica un plan de austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no se puede quedar el presupuesto nada más en el gobierno, no se puede estar consumiendo el presupuesto para pagar sueldos, para la operación, y que no le llegue nada a la gente, eso ya no. Hay que apretarse el cinturón para que se liberen fondos, y le llegue el presupuesto al pueblo, porque esa es la función del gobierno, apoyar al pueblo”, dijo López Obrador.

