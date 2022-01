Tras concretarse la adquisición de la refinería Deer Park por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a los trabajadores de esa planta que no habrá despidos ni ajustes a los salarios.

"Tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salarios a los obreros, a los administrativos; y estoy seguro de que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo y vamos a seguir produciendo y garantizando rentabilidad en la empresa, porque no debemos de tener pérdidas, tenemos que tener utilidades", dijo el mandatario federal en un video dirigido a los empleados de la refinería.

En el mensaje compartido en las redes sociales de Pemex, López Obrador celebró que a partir del viernes 21 de enero esta planta pasará a ser propiedad del Gobierno de México, luego de que se adquirió el 50% de las acciones que pertenecían a la empresa Shell.

"La refinería se construyó en 1992 y se hizo una sociedad, mitad Shell, mitad Petróleos Mexicanos. Ahora se decide comprar las acciones de Shell para que la refinería sea ya propiedad del gobierno de México, del pueblo de México y decirles que nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes", comentó López Obrador.

El Presidente explicó que la apuesta de su gobierno es lograr que México logre la autosuficiencia en combustibles y compartió parte de su estrategia, la cual se ha centrado en la rehabilitación de seis refinerías en el país, la construcción de la planta de Dos Bocas, en Tabasco; además de la remodelación de la coquizadora ubicada en Tula, Hidalgo.

"Vamos a poder procesar todo lo que extraemos de crudo, al rededor de 1 millón 800 barriles diarios, y eso es lo que necesitamos para abastecer nuestro consumo interno", destacó.

La tarde de este jueves 20 de enero, Pemex tomó la operación de la refinería de Deer Park, en Texas, luego de concluir la compra de la mitad de este activo a la angloholandesa Shell, a quien le comprará el crudo para procesar en esta planta durante los próximos 15 años, como parte del acuerdo de adquisición del 50.005% mediante el desembolso de 1,192 millones de dólares pactados originalmente para esta adquisición, la cual fue anunciada por López Obrador en mayo de 2021.

Royal Dutch Shell suministrará, durante al menos 15 años, crudo a la refinería Deer Park, según un documento en manos de Reuters y una fuente con conocimiento del tema. Como parte del acuerdo de venta, Pemex absorberá a la mayor parte de los actuales trabajadores de la refinería durante dos años, según el documento y una de las fuentes.

La adquisición de la refinería Deer Park se concretó luego de que el pasado 22 de diciembre se informó que el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés) autorizó la operación de compra-venta al no haber identificado riesgos en materia de competencia ni de seguridad nacional para los Estados Unidos.

(Con información de Karol García)

kg