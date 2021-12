El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó la mañana de este viernes el primer caso positivo de la variante Ómicron de Covid-19 en México.

“Es una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica; tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable”, precisó el funcionario federal.

La persona de 51 años, de origen sudafricano. Arribó a México el pasado 21 de noviembre y, seis días después, presentó sintomatología característica de Covid-19 leve y recibió atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México el 29 de noviembre, reportó la Secretaría de Salud.

Desde el 26 de noviembre establecimos un protocolo de vigilancia virológica que identifica tempranamente casos de Covid-19 en personas que llegan de cualquier país, escribió en redes sociales, y recordó que cerrar fronteras y bloquear personas o bienes, no son medidas útiles para contener las variantes de coronavirus.

Llamó a conservar la calma y seguir aplicando medidas para evitar contagios como lo son la sana distancia, el uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta y lavado frecuente de manos.

Antes del anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que estaba por confirmarse un caso sospechoso, aunque pidió a la población no alarmarse. "Una de las cosas que tiene esta variante, hasta ahora, es que no es dañina, no tiene más peligrosidad que las otras variantes", dijo en su habitual conferencia mañanera.

La Secretaría de Salud detalló más tarde que las personas que tuvieron contacto con el individuo no registran hasta el momento síntomas o positividad al Covid-19.

Hasta la fecha, en nuestro país se ha identificado la circulación de las variantes de preocupación, denominadas Alfa, Beta, Gamma, Delta y Ómicron.

La variante Ómicron ya se había presentado anteriormente en los otros dos países vecinos de México, Canadá y Estados Unidos.

El pasado 30 de noviembre, López-Gatell aseguró que la variante Ómicron será una de las predominantes en el mundo. “Desde luego eso puede incluir a México, démoslo por hecho”, aseguró.

El subsecretario de Salud aseguró en su momento que la efectividad de las vacunas aplicadas en el país sigue vigente pese a la variante. Respecto a la suspensión de viajes, reiteró que no tenía sustento científico.

Este viernes, Soumya Swaminathan, científica jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, que, aunque la nueva variante ómicron parecía ser muy transmisible, la respuesta correcta era estar preparados, ser cautos y no entrar en pánico.

La OMS ha instado a los países a aumentar la capacidad de atención sanitaria y a vacunar a su población para luchar contra el alza de los casos de Covid-19 provocado por la variante Ómicron. México ha vacunado con esquema completo al 50% de su población mayor de 18 años.