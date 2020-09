El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó como una “fórmula mágica” y una “contribución filantrópica” la propuesta que hicieron seis exsecretarios de Salud federal para evitar el incremento de muertes por Covid-19 durante los próximos meses en México.

“Hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados Secretarios lo tienen. Saliendo de aquí voy a ir a buscar el documento, porque si en seis semanas se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado”, dijo el funcionario.

López-Gatell ironizó que si su idea es efectiva, podrían patentarla a nivel mundial, porque hasta ahora sólo China ha declarado el fin de la epidemia. Argumentó que sólo si los 127 millones de mexicanos se confinan en sus casas por seis semanas se podría lograr el control de la epidemia, pero la consecuencia sería el colapso de la economía nacional. Sostuvo que México está siguiendo estrategias que han hecho la mayoría de los países en el mundo.

“Tenía conocimiento de que iba a ocurrir el evento. No conozco el documento. Les mando un saludo a la ex secretaria Mercedes Juan López, a los otros exsecretarios, en especial al exsecretario José Ángel Córdova Villalobos con quien tuve el privilegio de trabajar en la pandemia de la Influenza”, expresó.

Afirmó que "sería de gran valor" poder terminar en ocho semanas la epidemia, como lo proponen. “Podría tener una especie de patente, porque eso se necesita. Desafortunadamente lo que hemos visto en todos los países del mundo es que la epidemia sigue activa”, aseveró.

Argumentó que sólo China ha declarado el fin de la epidemia, pero países europeos como España ahora presentan rebrotes de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

“Si hay un grupo selecto de exsecretarios de Salud que tienen la fórmula para controlar la epidemia de seis a ocho semanas, leeré con gran interés el documento. No me lo han hecho llegar, pero espero que esté disponible al público y lo leeremos con mucho interés, veremos cuáles son las fórmulas que proponen y divulgarlas”, sostuvo.

López-Gatell Ramírez indicó que le llama la atención que los exsecretarios hayan dicho que su plan contempla una intervención de seis a ochos semanas para contener la epidemia, ya que “es más o menos el ciclo que nosotros estimamos que se agotará el primer ciclo epidémico”.

“Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora cuando las predicciones apuntan a seis a ocho semanas. No sé si la complejidad del documento les llevó mucho tiempo, no les reclamamos no haberlo presentado antes, pero a lo mejor es una fórmula tan innovadora que hubiera sido bueno que lo presentaran antes, en marzo cuando empezó la epidemia. Pero no es reclamo”, refirió.

El subsecretario se preguntó si el evento de los exsecretarios fue auspiciado por el partido Movimiento Ciudadano. “Parece en la convocatoria participan senadores y militantes de este partido, no sé si esto tiene que ver con algún tema político propiamente dicho. Habrá que ver si estos ex Secretarios tienen una vinculación con ese partido político”, dijo.

El especialista sugirió revisar la vinculación política de los exfuncionarios o si tienen algún interés empresarial con farmacéuticas o pruebas diagnósticas.

“Posiblemente, no. No conozco sus trayectorias en ese sentido, pero tomemos como una contribución filantrópica, y en ese sentido se les agradece. Les mando un saludo a los exsecretarios”, dijo.

El funcionario cuestionó que los exfuncionarios no hayan hablado de las carencia de los hospitales y el desarrollo de la infraestructura en salud, “en especial el doctor (José) Narro por su experiencia reciente”.

Piden exsecretarios de Salud “golpe de timón”

La tarde de este miércoles 9 de septiembre, al argumentar que países como España e Inglaterra corrigieron sus medidas, seis exsecretarios de Salud federal demandaron al gobierno federal un “golpe de timón” urgente en su estrategia de control de la epidemia del Covid-19, a fin de evitar que enero de 2021se acumulen 150,000 muertes.

Propusieron practicar mínimo 127,00 pruebas de detección semanales; realizar confinamientos focalizados y entregar un ingreso mínimo vital a las personas, así como vacunar de inmediato contra la Influenza, entre otras medidas. Este plan sería por 8 semanas y tendría un costo de 20,000 millones de pesos.

A través de video conferencia, los ex secretarios José Ángel Córdova; Julio Frenk Mora; Mercedes Juan; José Narro; Salomón Chertorivski y, a través de un representante, Guillermo Soberón, presentaron el documento "La Gestión de la Pandemia en México. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes".

[email protected]

kg