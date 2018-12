El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el domingo que en dos meses se publicará la licitación para la construcción de los primeros cuatro tramos del "Tren Maya", una promesa de campaña para desarrollar el empobrecido sur del país, y ofreció subvenciones a los inversionistas que participen.

Semanas atrás, el mandatario había dicho que las licitaciones empezarían a principios de diciembre, en paralelo a las consultas de los pueblos indígenas originarios que podrían ser afectados por las obras en los 1,500 kilómetros de siete tramos de vías férreas que prevé culminarán en cuatro años.

López Obrador adelantó que a las empresas que participen en el proyecto se les dará una concesión y una subvención o un porcentaje de apoyo por parte del gobierno por cada kilómetro de línea férrea que construyan.

"Así sí nos va a alcanzar el presupuesto público porque no todo va a ser inversión del gobierno", dijo el presidente en un acto en Chiapas, tras participar en un ritual indígena maya celebrado para que la "Madre Tierra" dé permiso al inicio de la construcción.

Las concesiones dependerán del tipo de trenes que construyan las empresas involucradas en el proyecto y pueden ser para carga, turísticos —el de mayor velocidad— o de pasajeros, según el mandatario.

"La subvención va a tener como requisito, o la contraprestación va a consistir en que el pasaje para los habitantes de toda la región sea barato", dijo López Obrador y agregó que los trenes de carga y turísticos pagarían tarifas comerciales.

En el proyecto de presupuesto 2019 se destinaron 6,000 millones de pesos a la ejecución del "Tren Maya", pero el presidente dijo que se requerirán recursos adicionales para el proyecto valorado en hasta 150,000 millones de pesos (7,414 millones de dólares), por lo que convocó a los empresarios a invertir.

Algunos críticos se han mostrado escépticos respecto al nivel real de aceptación de la edificación de la obra insignia del nuevo gobierno por parte de los indígenas originarios del sur mexicano, más allá del ritual celebrado durante la presentación del proyecto en Palenque el domingo.

"Me preocupa que eso sea un mecanismo para no hacer la consulta y simular que ya hubo aval de las comunidades y ya se les incluyó en el proceso. A pesar de que el ritual no es ni siquiera representativo de todos los pueblos mayas de la zona", dijo Carlos Escoffié, abogado del Colectivo de Comunidades Mayas en la región de Los Chenes, en Campeche.

La ejecución del tren maya conectaría los estados Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en los cuales se encuentran zonas arqueológicas, naturales y playas de gran atractivo turístico nacional e internacional.