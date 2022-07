El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, negó que el máximo tribunal jurisdiccional del país postergue la resolución de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparos de manera intencional.

"Yo como presidente de la Corte no puedo listar un asunto si no hay proyecto y no creo que ninguna de mis compañeras o compañeros esté postergando una decisión".

Entrevistado en la Cámara de Senadores, el ministro presidente de la SCJN arguyó carga de trabajo.

"Tenemos mucho trabajo, tanto las salas como el pleno; todos los días estamos resolviendo asuntos.

"Hay asuntos más complejos que las ministras y ministros tardan más en presentar los proyectos, pero no hay intencionalidad alguna de la Corte de retrasar la solución de ningún asunto", respondió a pregunta específica sobre el retraso en el fallo de distintos recursos legales contra la estrategia de Seguridad Pública del Gobierno federal.

"Se dice y miente una y otra vez que el presidente de la Corte está postergando los asuntos; que no le queremos entrar a ciertos temas. El presidente de la Corte no puede listar un asunto si no hay proyecto. Y en estos asuntos referidos no hay proyecto", afirmó Zaldívar.

Se quejó, además, de que la prensa sólo ponga el acento en los temas que la Corte no resuelve.

"Hemos resuelto en este semestre cerca de diez leyes muy pero muy relevantes del gobierno federal y parece que no se resolvieron; simplemente ponen el énfasis en lo que no se ha resuelto".

Sobre la petición del Partido Acción Nacional (PAN) a la Corte para resolver las controversias constitucionales promovidas por el Congreso de Tamaulipas en torno al desafuero del gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que ese caso está en la Primera Sala, que es la que tiene que fallar al respecto.

"Ese asunto está radicado en la Primera Sala y la decisión y resolución del asunto compete a las ministras y ministros de la Primera Sala".

Él, aseguró, no tiene facultad alguna para intervenir en tal asunto.

"En mi carácter de presidente de la Corte no tengo ninguna intervención ni atribución en ese asunto, de tal suerte que no tengo respuesta porque es un tema que está en la Primera Sala y desconozco las razones que hayan tenido mis compañeras y compañeros para no fallar ese asunto. Quizás ha habido alguna discusión en el seno de la sala, no lo sé".

