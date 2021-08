Desde las 8:00 horas de este domingo, ya se encuentran instaladas más del 93.04% de las casillas previstas en todo el país para recibir la votación de ciudadanos en la consulta popular sobre hechos políticos del pasado, informó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que es falso que el órgano electoral “milite contra la consulta”, y destacó el trabajo organizativo que realizó desde abril para preparar el ejercicio, a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le negó recursos extraordinarios.

Luego de que los dirigentes de Morena, Mario Delgado y Citlali Hernández, consideraron que de presentarse una baja participación en la consulta de este domingo se deberá al INE por no instalar casillas suficientes, el consejero Lorenzo Córdova respondió que la autoridad electoral no tuvo los recursos suficientes para instalar mesas especiales, pero garantiza 93 millones de boletas para que todos los mexicanos inscritos en el Padrón Electoral, puedan acudir a opinar sí así lo desean.

“Se imprimieron más de 93.6 millones de papeletas con medidas de seguridad, para que cada ciudadana y ciudadano inscrito en la Lista Nominal tenga una papeleta esperándolo en la Mesa Receptora, si desea participar, algo que nunca había ocurrido en México. Nunca se había garantizado que todos los ciudadanos y ciudadanas sin excepción pudieran expresarse en un ejercicio de esta naturaleza.

“En este ejercicio, debido a las restricciones presupuestales que se le impusieron al Instituto, no se instalaron Mesas Receptoras especiales para personas en tránsito, como ocurre en los procesos electorales, por lo que las y los participantes deberán hacerlo en la Mesa que corresponda a su domicilio. Y, para ello, desde hace algunos días funciona el sitio ubica tu ubicatumesa.ine.mx para que cualquier interesado pudiera consultar dónde emitir su opinión”, expuso.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, indicó que hasta las 11:11 horas de este domingo se habían instalado 53,105 mesas receptoras, lo que representa el 93.04% del total previsto. El consejero Córdova añadió que ese porcentaje irá aumentando a lo largo de la mañana y la tarde hasta superar el 99 por ciento.

El @INEMexico no ha escatimado ni escatimará su capacidad técnica y profesional en la organización de cualquier mecanismo de participación que contribuya a fortalecer la vida democrática. La #ConsultaPopular2021 es ya un éxito. pic.twitter.com/jjDIwRAE3P — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 1, 2021

“El INE se debe a la ciudadanía y puede cumplir con su mandato constitucional sólo con el acompañamiento de la ciudadanía, y una vez más, como lo estamos viendo en las jornadas que han transcurrido y, como ocurrirá el día de hoy, la ciudadanía, confía, cree y colabora con su Instituto Nacional Electoral para recrear la democracia, en este caso, directa en nuestro país”, dijo Córdova Vianello.

Para esta consulta se pregunta a los ciudadanos: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

Para esta consulta, el INE acreditó a 40,00 observadoras y observadores para verificar la integridad del desarrollo de la misma.

Para la promoción de la misma, pautó 377,000 promocionales en radio y televisión; numerosas inserciones en medios impresos nacionales y locales, promocionales en más de 5,000 espacios de publicidad alternativa y casi 1,500 espacios exteriores.

“No corresponde al Instituto Nacional Electoral pronunciarse sobre el tema que se está sometiendo a consulta, ni sobre sus interpretaciones y alcances. Lo que nos toca como institución es, en virtud del mandato constitucional, subrayar que la consulta y la pregunta que está a consideración de la sociedad mexicana, cuentan con todas las bases legales necesarias conforme a nuestro marco constitucional”, expresó Lorenzo Córdova.

Durante la sesión de Consejo General, el consejero Ciro Murayama resaltó que el artículo 35 de la Constitución establece que la consulta será vinculante si participa el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Indicó que será obligatorio para todas las autoridades respetar si al cierre de la jornada gana el “Sí” o el “No”. Y planteó: “esperemos como demócratas el veredicto”.

Consideró que sin importar el resultado de la consulta de este domingo, México sufre una ola incontenible de violencia que se traduce en millares de desaparecidos, fallecidos y feminicidios, cuyos casos requiere justicia de parte de las autoridades encargadas de la impartición de la justicia. “Y esas autoridades no pueden esconderse ni esquivar su responsabilidad en la celebración o no de una consulta. El hecho y el anhelo a la justicia no se votan”, resaltó.

El consejero electoral, Uuc-kib Espadas Ancona, afirmó que “no es cierto que esto se trate de juzgar a cinco ex presidentes, pero tampoco es cierto que se someta a votación si la ley se aplica o no. En la medida que la barroca redacción de la pregunta amplió enormemente su foco, esto comprende mucho más cosas; nos habla fundamentalmente del esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. Esto podría significar saber quién ordenó en 1968 que las armas nacionales se vistieran de vergüenza apuntando contra la juventud. Quién armó a una pandilla de gamberros en 1971 para atacar a los manifestantes o quién hurtó el futuro de millones mexicanos en 1988 con el más grande fraude electoral desde que después de la Revolución las elecciones se normalizaron. Del lado del sí podría, y es una opinión personal porque eso la Corte lo dirá, el establecimiento de comisiones de la verdad, y del lado del no, un mandamiento para aprobar una amnistía general”, estimó.

Carla Humphrey, consejera del INE, destacó que ese órgano lleva desde abril trabajando en la organización de la consulta. “Lo hicimos aún en medio de una emergencia sanitaria de proporciones mayúsculas. Lo hicimos mientras el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia sigue desarrollándose exitosamente, en acopio de nuestros propios recursos, nuestros mejores talentos y nuestra mayor convicción generados por tres décadas de éxitos organizativos”, remarcó.

Pero el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, acusó directamente a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de ir contra la consulta por haber interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la negativa de la SHCP de proporcionar recursos suficientes para la consulta. Aseveró que la organización fue “tarde, de mala gana, sin dinero”, y calificó como un “desastre” la instalación de mesas receptoras.

El representante del PRD, Ángel Ávila, consideró que el objetivo de la consulta popular, que fue pensada como un ejercicio democrático, fue “pervertido” porque se trata de una “farsa”, ya que la pregunta genera “galimatías”, y es un “capricho” del titular del titular del Ejecutivo federal. Refirió que los 500 millones de pesos que se destinarán a la consulta de este domingo pudieron ser empleados al combate a la inseguridad, a los medicamentos para niños con cáncer o a los apoyos a las familias mexicanas para sortear la pandemia.

“Morena sabe que nadie se interesó en una pregunta ridícula y vacía, y por eso hoy Morena y el Presidente saben que deben buscar un chivo expiatorio para poder limpiar las culpas de este gran fracaso en esta farsa. Y han encontrado en el INE a este chivo expiatorio, hay que denunciarlo. Morena va a salir a decir a las 6 de la tarde, como ya lo ha dicho aquí su representante, que el INE no hizo lo suficiente, que no puso las casillas que debiera poner, que es el malo de la película, y que el fracaso de la poca asistencia de la gente será del Instituto Nacional Electoral. Habrá que decirles que no es así, que nadie se interesó por una pregunta que no decía nada”, planteó.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, dijo que su partido no está en contra de la consulta popular, siempre que su objetivo sea serio y con un objetivo claro para el país. “Estamos a favor de que se aplique la ley, no protegemos ni solapamos a personaje alguno. No propiciamos la impunidad, por el contrario, buscamos que se haga valer el Estado de derecho”, dijo.

El Consejo General del INE declaró un receso hasta las 20:00 horas de este domingo para dar un informe sobre el cierre de las mesas receptoras y posteriormente para dar a conocer un conteo previo sobre los resultados de la consulta.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg