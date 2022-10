ISSSTE, con problemas “crónicos”

El director del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, reconoció que el instituto de salud a su cargo sufre problemas “crónico degenerativos”, con un rezago importante en infraestructura y unidades médicas con consultorios rebasados.

Al comparecer ante las y los diputados integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, como parte del Cuarto informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del ISSSTE, reiteró que las deficiencias en materia de infraestructura hospitalaria se debe a que no creció al mismo ritmo que los derechohabientes, que actualmente suman cerca de 14 millones.

Sostuvo que a 63 años de haberse formado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) creció de 500,000 a 14 millones de derechohabientes, de los cuales solo cotizan 3 millones; mientras que se cuentan con 114,000 trabajadores.

Sobre la infraestructura del instituto, el director del ISSSTE expresó que hay un rezago importante, con un promedio de 45 años de edad promedio de los hospitales, por lo que en el caso del Centro Médico Nacional tiene más de 60 años de haberse construido y con el tiempo ha mostrado carencias.

Detalló que además cuenta con 127 hospitales y 401 clínicas de medicina familiar y 67 consultorios en centros de trabajo, con un total de 110 unidades médicas en los distintos niveles de atención en el ISSSTE, lo que hace que la atención a los derechohabientes se vea rebasada.

Los hospitales del ISSSTE son crónico degenerativos, perdón por la semejanza pero es impresionante, a veces un problema serio son los aires acondicionados.

“Tenemos problemas importantes, reparamos los equipos pero se revientan las ducterias (...) ponemos los hidroneumáticos y se revientan las tuberías, mejoramos las instalaciones eléctricas, ponemos transformadores y se funden los cables”, comentó.

Sin embargo, sostuvo que buscan mejorar el equipamiento “porque aunque no lo crean no había ni estetoscopios, no había estuches de diagnóstico. Los muebles estaban totalmente en estado muy deteriorado, lo hemos estado surtiendo con equipo nuevo, eso ayuda mucho”.

En este contexto expresó que, pese al desafío, el próximo año se construirán hospitales y clínicas nuevas en todo el país. “Esperamos que ustedes puedan analizar y aprobar el presupuesto que tienen a consideración para lograrlo”.

maritza.perez@eleconomista.mx