Una parte del empresariado mexicano presiona para que Margarita Zavala y José Antonio Meade declinen en favor de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, como una manera de frenar el avance de Andrés Manuel López Obrador en el camino a Los Pinos, dijeron voceros de la candidata independiente y del abanderado del PRI.

La presión existe, pero la declinación de un candidato en favor de otro luego de insultos durante la campaña no es el camino, comentó en entrevista para Radio Fórmula el vocero de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, Javier Lozano.

Ricardo Anaya llamó el lunes a aprovechar el voto útil para frenar a López Obrador, que en este tramo de la campaña por la Presidencia se encuentra a una distancia de dos dígitos del más cercano competidor, el mismo Anaya Cortés. “No a acuerdos cupulares, bajo ninguna circunstancia, pero sí al voto útil y no a un pacto de impunidad”, dijo el lunes el candidato de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

En el mismo evento sobre la infancia donde Anaya lanzó esa afirmación, llegó también José Antonio Meade. Allí, el abanderado del tricolor se manifestó por una declinación, siempre que sea el panista el que decline, pues la del PRI, argumentó, es la propuesta con las mejores alternativas y conocimiento sobre el manejo del gobierno.

Con los dichos de Meade coincidió su vocero, que calificó al llamado de Anaya como “doble moral”.

“Ni a la esquina con Ricardo Anaya. Es el sector empresarial el que está presionando para que haya algo de esta naturaleza. Afuera, en el sector empresarial hay una presión muy grande (...) para que tanto Margarita como José Antonio Meade digan ‘pásele usted don Ricardo, aquí le vamos haciendo comparsa para ver si le alcanzan los votos para frenar a López Obrador’. No va por ahí. Ése no es el camino”, dijo Javier Lozano Alarcón. “No vemos una alianza, sobre todo por esta hipocresía y doble lenguaje que trae Ricardo Anaya”, agregó el vocero de la campaña presidencial de José Antonio Meade.

Por su parte, Jorge Camacho, vocero de la campaña de la candidata independiente Margarita Zavala, confirmó que desde el inicio de la carrera por Los Pinos ha habido demasiada presión para que se afine una posición en contra de Andrés Manuel López Obrador.

“Desde que empezó la campaña hemos recibido demasiada presión. Más que una presión, ha sido una invitación a la reflexión (...) No tengo los nombres, pero sí hay empresarios que buscan que se fortalezca una sola opción contra López Obrador”.

“presiones ciudadanas”

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, señaló este martes que ha recibido presiones de ciudadanos para abandonar sus aspiraciones, pero advirtió que no la dejará, pues es momento de hacer propuestas y contrastes con los otros postulantes.

“Nunca he pedido un voto útil”. Recordó que Ricardo Anaya lo está solicitando y consideró que está en su derecho.

En conferencia de prensa en su casa de campaña, Gómez del Campo dijo que “son tiempos de reflexión” y que desde el inicio de la búsqueda para obtener la candidatura presidencial ha recibido diversas “presiones” para bajarse de la contienda.

“He recibido presiones desde hace mucho; primero que no me lanzará de diputada, luego que me resignara, (después) que no juntara las firmas; he recibido diversas presiones. La libertad de expresión en una campaña me parece natural, si alguien apoya a un candidato van a decir que se vayan con el mío, en esas estamos nosotros”, mencionó.

Declinar “no funciona”

Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, consideró que el voto útil a favor de otro candidato no funciona y que sólo los ciudadanos tienen la decisión de apoyar a quien más le convenga.

Por lo anterior, recordó que, en caso de que los candidatos presidenciales declinen a favor de otro abanderado, eso no significa que los votos se transfieran, pues sólo es un respaldo.

“Eso no funciona, la gente va a votar por quien quiera, para eso son las elecciones. Andrés Manuel (López Obrador) se alió con dos partidos chiquitos para tener dinero, lo mismo hizo (José Antonio) Meade y lo mismo (Ricardo) Anaya, entonces para que se unieron (...) ¿para buscar con quién declinar?”, dijo.

Previo a realizar un recorrido por Xochimilco, el gobernador de Nuevo León con licencia dijo que no declinará por otro candidato y que seguirán firmes sus aspiraciones hasta el día de la elección, el 1 de julio. (Salvador Corona)