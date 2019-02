El Instituto Nacional Electoral (INE) notificará al gobierno federal la prohibición de que cualquier logo o emblema de un partido político aparezca en la propaganda que difunda en cualquier medio, aunque sea de forma incidental.

En sesión pública, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió una tutela preventiva para que todas las dependencias federales se abstengan de producir y difundir videos de propaganda gubernamental que incluyan logotipos o hagan alusión a partidos políticos y a la imagen personal de funcionarios.

La sesión fue convocada de manera urgente para exponer la solicitud del Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD con relación a la emisión de un promocional en redes sociales de la Secretaría de Turismo, en el cual aparecían la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena.

Con el voto a favor de las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela se avaló ordenar a las áreas de Comunicación Social de todas las dependencias federales que se abstengan de difundir ese tipo de propaganda gubernamental.

La consejera Adriana Favela, presidenta de la comisión, apuntó que al haber ocurrido una infracción es necesario dejar claro no sólo al gobierno federal, sino también a los estados y municipios, que los promocionales de ese tipo no se generen nuevamente, ya que las acciones de gobierno no pueden vincularse con los partidos políticos.

"Hay que tener cuidado con esta clase de videos; si se trata de gobierno se tiene que cuidar que no se incluya a partidos... lo que llama la atención es que el presidente rechazó estos videos, ojalá sirva de ejemplo", subrayó.

Sin embargo explicó que en el caso de los sitios de noticias que aún tienen alojado el spot en sus páginas de Internet, no podían pedirles que lo bajen de transmisión por tratarse de su derecho a informar.

A su vez, la consejera Claudia Zavala explicó que no se podía conceder la medida cautelar de suspender el promocional en Twitter, como lo pedían el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), porque la publicación se bajó del sitio y es improcedente por actos consumados.

Destacó la importancia de aclarar que la aparición de emblemas de partidos no puede aparecer en propaganda gubernamental, más allá de que la Sala Regional Especializada deberá definir si la aparición del presidente constituye promoción personalizada.

El consejero Benito Nacif estimó que al igual que resultaba improcedente emitir una medida cautelar por dicho promocional, del cual se deslindó el presidente de la República a la par que ordenó bajar el contenido, la tutela preventiva tampoco debía proceder.

Consideró que no corresponde a la Comisión de Quejas pronunciarse sobre el fondo de la queja interpuesta por PAN y PRD; además de considerar que al ya no estar siendo difundido el promocional, no existe riesgo de que la conducta se pueda repetir.

Finalmente, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias coincidieron en que es imposible suspender la difusión del contenido del promocional que es reproducido por medios de comunicación, ya que esto forma parte de un genuino ejercicio periodístico amparado en la libertad de expresión respecto a un hecho de interés general.