El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, matizó que hay un 80% de posibilidad de que en octubre ya se registren semáforos verdes en algunas entidades del país, pero dijo que eso dependerá de la evolución de la epidemia del Covid-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que nunca garantizó la ocurrencia de semáforos verdes el próximo mes.

“No son promesas de campaña, no es el tarot; son consideraciones de epidemiología matemática y son predicciones sujetas a condiciones de realidad”, aseveró.

“Quería aprovechar para aclararlo: para aquellos que ya están en el hilo de que yo prometí semáforos verdes en octubre, y si llegamos a octubre sin semáforos verdes, que no se frustren o no se inquieten demasiado”, dijo. Sin embargo, López-Gatell afirmó que hay “un 80% de probabilidad de que ese escenario ocurra”.

Explica inmunidad de rebaño

El subsecretario Hugo López-Gatell explicó que la inmunidad de rebaño puede ocurrir en tres escenarios, pero ninguno de ellos puede predecirse.

Precisó que hay dos tipos de inmunidad: la celular que destruyen al virus, y la que genera anticuerpos, pero hasta el momento en ninguna parte del mundo —dijo— se conoce el tipo de inmunidad que generan los pacientes que adquirieron el coronavirus, ni el tiempo que esta dura.

Mencionó que un escenario para la inmunidad de rebaño, “es que la magnitud de la epidemia medida por la proporción de personas en el mundo, y también en cada país y en cada nivel subnacional, provincia, estado, municipio, tenga el antecedente de haber tenido exposición al virus, y que se cumpla algo que todavía no se conoce con certeza que es que la infección resulte en inmunidad y que esta sea de suficiente duración de 6 a 18 meses”.

“Solo en un escenario en que hubiera esa inmunidad, y si es de suficiente duración, llega un punto de alcanzar la proporción de personas inmunes necesaria para que sea inviable la transmisión, y ese fenómeno se llama inmunidad de rebaño. Y ahí, no todo mudo tiene que ser inmune, hay un porcentaje que es suficiente para que la probabilidad de encontrarse una persona no inmune y una infectante es relativamente baja para que no se perpetúe la infección”, sostuvo.

Mencionó que en ese caso se necesitaría entre 65% y 75% de las personas inmunes en cada espacio para que se inhibiera la transmisión.

Destacó que un segundo escenario de la inmunidad de rebaño es a través de dejar que se propague el propio virus entre la población, o generarla mediante una eventual vacuna.

“Un tercer escenario es que Covid-19 se vuelva una enfermedad endémica, que permanezca por un periodo largo, y un escenario factible es que se convierta en un fenómeno como la influenza. Todavía no sabemos si Covid-19 va a entrar en una fase estacional, puede convertirse en una influenza más", indicó el subsecretario.

López-Gatell Ramírez afirmó que “ninguno (de los tres escenarios) es una promesa”.

Insisten en no usar ciertos medicamentos

Durante la conferencia, el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, insistió en que los pacientes que hayan contraído la Covid-19 no deben usar ciertos medicamentos como ivermectina; tocilizumab e hidroxicloroquina; destacó que los pacientes con síntomas leves tampoco deben usar dexametasona o anticoagulantes. Mencionó que sólo bajo indicación médica, se pueden recetar cierto tipo de antibióticos.

El funcionario insistió en que 7 de cada 10 pacientes que contraen el coronavirus presentarán síntomas leves, y pueden sobrellevar sus síntomas con paracetamol cuya dosis debe ser bajo prescripción médica.

