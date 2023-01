“Han sido 100 años de una oscura noche, pero pronto el pueblo mexiquense hará que amanezca”: Delfina Gómez arranca precampaña ante 22 mil asistentes en Toluca

TOLUCA, Estado de México. Ante 22 mil militantes y simpatizantes de todos los rincones de la entidad, la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de la alianza MORENA-PT y PVEM, arrancó su precampaña para el proceso electoral por la gubernatura por el Estado de México, con un mensaje claro sobre la corrupción que impera en la entidad.

“Han sido 100 años de una oscura noche, pero pronto el pueblo mexiquense hará que amanezca. Este año, recibirán una inolvidable lección de dignidad quienes están unidos por seguirse repartiendo privilegios y robar. Porque si algo tenemos los mexiquenses es dignidad y nadie la va a comprar”, expresó la maestra Delfina Gómez en un emotivo discurso ante 22 mil militantes y simpatizantes congregados a un costado del Palacio de Gobierno de Toluca, en el Estado de México.

“Hoy es un día para rendirle un homenaje a la resistencia de las y los mexiquenses, quienes hemos resistido 100 años de gobiernos que solo han pensado en sus privilegios, usando el poder para su beneficio y gobernando con profundo desprecio por la gente. Ha sido una larga noche de 100 años”, señaló la maestra mientras miles de personas gritaban “Delfina, Delfina” y ondeaban banderas con los colores de MORENA.

Al evento multitudinario realizado a un costado de la Plaza de los Mártires, acompañaron a la precandidata Horacio Duarte Olivares, Coordinador General de la precampaña, Higinio Martínez Miranda, Delegado Especial para el proceso electoral en el Estado de México, el Dirigente Nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, del PT, Óscar González Yáñez, del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, y la organización ciudadana Fuerza Turquesa, así como diputados federales, locales y mexiquenses de todos los rincones del Estado de México.

“Este pueblo es tan noble que, a pesar de haber sufrido tantos abusos y abandonos, no está motivado por la venganza, al contrario”, agregó la precandidata única de la Alianza MORENA-PT-PVEM, la maestra Delfina Gómez, “el motor de nuestra victoria es la esperanza de un futuro nuevo y el amor por nuestro pueblo”.

La maestra Delfina Gómez agradeció a las y los mexiquenses por su confianza y reiteró, ante la aprobación de los presentes, “han sido muchos años esperando esta oportunidad para que en el Estado de México haya un gobierno verdaderamente del pueblo y para el pueblo. Plural, incluyente y sobre todo honesto. Un gobierno que no mienta, no robe y no los traicione”.

“Esta será una elección histórica en la que los ojos del mundo están puestos en el Estado de México”, aseguró la precandidata única de la Alianza MORENA-PT-PVEM.

En su discurso, Horacio Duarte, Coordinador General de la precampaña, conminó a los miles de asistentes a ir “con alegría, con el corazón en la mano, a decirle a las y los mexiquenses que esta es la alianza del futuro, esta es la alianza ganadora, esta es la alianza de la honestidad; allá, en el otro lado, está la alianza de la corrupción, la alianza del pasado, la alianza de los vividores, los que ya no los queremos, así que el futuro es de los mexiquenses”.

Al tomar la palabra, Higinio Martínez Miranda, Delegado Especial para el proceso electoral en el Estado de México, subrayó el reto es convencer, no a los millones que ya están convencidos, “sino convencer a más gente que juntos podemos hacer historia con la maestra Delfina Gómez”.

También, Mario Delgado, el Dirigente Nacional de MORENA, recalcó que “venimos por lo que nos robaron hace seis años, que triunfe la honestidad sobre la corrupción, que triunfe la cercanía de la gente frente a la indiferencia, que triunfe la humildad frente a la soberbia. Se trata de ponerle fin ya a un grupo que ha saqueado y robado al Estado de México, provocando violencia, pobreza y mucha desigualdad”, concluyó.

En el evento también asistieron Citlalli Hernández, Secretaria General de MORENA, Martha Guerrero, Dirigente Estatal del partido, Mariela Gutiérrez, alcaldesa de Tecámac, Juan Hugo de la Rosa, dirigente de Unidos Por Un Mejor País, Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec, así como los consejeros Daniel Serrano, Pedro Zenteno y Raciel Pérez, y el diputado local Isaac Montoya.