De las 570 acciones urgentes a nivel global que ha activado el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, 356 tienen como país de origen México, es decir, 62 por ciento. De éstas, cerca de 200 provienen del estado de Guerrero, informó Alan García, coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a Derechos Humanos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Durante el coloquio El Estado de la Búsqueda de Desaparecidos en Guerrero. Retos y Perspectivas, el también maestro por la Facultad de Derecho de Toronto consideró que “35% del total de las acciones urgentes emitidas por el Comité a nivel global tiene como víctimas a personas que fueron desaparecidas en el estado de Guerrero, lo cual implica que, en relación a México, estamos hablando de 56% del total, y refleja el nivel de crisis que existe a nivel nacional, pero también en Guerrero como un epicentro”.

Destacó que en seis de los ocho años de reportes del Comité contra la Desaparición México ha ocupado el primer lugar en el número de acciones urgentes a nivel mundial.

El mecanismo de acciones urgentes es un proceso que eleva una desaparición forzada desde un nivel local y personal para convertirla en un asunto entre un comité de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas y las más altas autoridades del país donde la desaparición ocurrió.

El coordinador de la Unidad de Graves Violaciones de la ONU-DH también advirtió que desde hace seis años el comité ha enfatizado la necesidad de hacer una visita a México para revisar la situación de las desapariciones forzadas, sin obtener respuesta concreta del Estado mexicano.

“Desde el 2013 se ha reiterado año con año, por parte del comité, que ha insistido en la necesidad de desarrollar esta visita, y es momento que no se ha concretizado. Por primera ocasión, en agosto el Estado mexicano estaba dispuesto a que se ratificara esta visita solicitada desde el 2013. Sin embargo, dos meses después de este anuncio no se cuenta con información concreta sobre un avance para realizar la visita”, recordó.

A su consideración, una de las razones por las que el Estado mexicano no ha aceptado esta visita es que la aceptación de la misma lo colocaría en el umbral del derecho penal internacional; “transitaría del derecho penal de los derechos humanos derecho penal internacional. Como sabemos, el derecho penal internacional habilita a otra serie de entidades y organismos cuando estamos o frente al crimen de genocidio o crimen contra la humanidad, crimen de guerra o agresiones”, explicó.

Durante el coloquio, en el que estuvieron presentes expertos e integrantes de colectivos de búsqueda de personas, Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, acusó que la búsqueda de personas en Guerrero se encuentra en el “estado más primitivo, sin investigaciones, sin responsables y sin recursos humanos y técnicos, y sin voluntad política para arreglar la verdad del paradero de los desaparecidos”.

Por su parte, Omar García Velázquez, normalista sobreviviente del caso Ayotzinapa y vocero del caso a nivel internacional, consideró que a raíz de los hechos ocurridos en Iguala se visibilizó lo que pasaba en el país en relación con las desapariciones y a lucha de muchas familias, “pero para avanzar en los casos de desaparecidos se necesitan recursos operativos. Ésa es una cosa que difícilmente se asume”.

Durante su intervención alertó también sobre las trabas legales e institucionales a las que se enfrentan familiares de víctimas de desaparición, porque “llegan instituciones nuevas con ganas de hacer las cosas, pero se encuentran con una maraña de instituciones que no sirven, que no han funcionado, gente sin experiencia (...) El Estado no ha sido operativo en esta última década para reforzar a las instituciones de búsqueda”, completó.

Ataca grupo armado a familia LeBarón

Cinco miembros de la familia LeBarón murieron al incendiarse la camioneta en la que viajaban, mientras otras dos mujeres adultas y nueve menores se encuentran desaparecidos, luego de un ataque a balazos por un grupo armado en los límites de Chihuahua y Sonora.

Los miembros de la comunidad mormona viajaban en caravana con destino al Rancho la Mora, informó Fernando LeBarón, quien agregó que en la suburban viajaban su hermana Rhonita María y sus cuatro hijos, unidad que presuntamente explotó al ser baleada.

En su cuenta de facebook reconoce que la caravana estaba compuesta por otros vehículos, pero no se sabe nada del de Dawna Langford Ray, quien llevaba a sus ocho hijos y Christina Langford con su bebé, es decir, dos adultos y nueve niños que estaban desaparecidos.

La familia LeBarón es conocida en la región norte del estado por la gran producción agrícola.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó, que a través de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora, instruyó el reforzamiento del estado de fuerza en Bavispe, Sonora, con motivo de las denuncias sobre la desaparición y agresión a varias personas que se desplazaban a La Mora.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y policía estatal de Sonora realizaban anoche un operativo, por aire y tierra. (Con información de Notimex)