El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, anunció que el gobierno federal usará los censos que ya tiene de los adultos mayores que reciben algún apoyo social, para permitirles a acceder a la vacuna contra Covid-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario indicó que aquellos adultos mayores que no estén registrados en dichos censos, tendrán que acudir a las cédulas de vacunación que se anunciarán en breve, en donde se levantará un acta en la cual se identifique como adulto mayor y garantice que vive en la zona. Sin embargo, López-Gatell no precisó cómo se evitará que las personas que no están en los censos del gobierno se les releguen en los turnos o en las filas.

Destacó que las personas adultas mayores que sí están en los censos del gobierno podrán registrarse con su CURP en una plataforma que próximamente se anunciará.

“Va a haber un censo nacional, y el identificador único va a ser la clave única de registro poblacional (CURP). Está claro que algunos adultos no alcanzaron a tener una clave de registro, entonces hay quien no lo tiene, pero es la minoría. La gran mayoría de la población lo tiene”, mencionó.

El Subsecretario dijo que Gabriel García, coordinador nacional de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López, será el encargado de vincular los censos con la plataforma nacional de vacunación.

“A partir de los programas sociales, Gabriel García tiene la posibilidad de integrar los censos, algunos censos ya estaban integrados. Podemos decir que prácticamente todo adulto mayor ya estaba registrada en los censos, y estamos integrando los censos para tenerlos precargados en las plataformas. Y existirá también el mecanismo que aquí se ha usado en la localidad, que pudiera ser que alguien no está registrado, pero ya está ahí físicamente y se puede reconocer que es una persona adulta mayor, y para eso se diseñó el acta de hechos para que haya una convalidación comunitaria de que es la persona que vive ahí”, planteó.

