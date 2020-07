El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que canceló la presentación del semáforo epidemiológico por entidad ya que acusó que las entidades no han reportado información consistente de los casos de Covid-19.

“Quiero comunicar que hoy es viernes y hoy esperábamos ver un semáforo, decidimos hoy no presentar este semáforo ¿por qué razón?, porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados, no es consistente.

“Hay estados en donde la información que tenemos a la mano, porque se notifica a través de los canales oficiales (...) no es consistente en todos los estados, esto nos llevó a la semana a estar descubriendo, al inicio pensamos que teníamos un desfase en nuestra base de datos y nos dimos cuenta que no, que hay inconsistencias.

“Entonces hoy no vamos a presentar el semáforo y vamos a evaluar y vamos a replicar con las entidades federativas al respecto. Dejo en claro que no son las 32 entidades federativas, dejo en claro, pero no podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados porque no hay información consistente para la evaluación”, afirmó el funcionario de salud.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, López-Gatell indicó que hay repuntes de la pandemia en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, mientras que Tabasco presenta una ocupación hospitalaria que llegó a 81%, la cifra más alta para una entidad desde que inició la epidemia en México.

En el caso de Quintana Roo, indicó el subsecretario de Salud, se retiraron demasiado temprano las medidas de confinamiento social lo que ha hecho que la propagación del Covid-19 se haya acelerado en la entidad.

“No se trata de culpar a nadie, aquí se reconocen los logros pero también se alerta sobre los peligros (...) insisto, sin ánimo de culpar y esto no tiene nada que ver con la política, esto es una evaluación técnica: señales importantes de repuntes, no sólo en estos estados, hay otros que iremos presentando donde cuando es la curva epidémica esperada ya sabíamos que la íbamos a tener, cuando es un rebrote no hay que reclamar”, sostuvo.

López-Gatell añadió que los rebrotes no es una condición solamente de México sino también ha pasado en países como España e Italia, de los más afectados por el virus.

