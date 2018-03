El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Basáñez, negó haber malversado el donativo de gasolina, diesel y mezcla asfáltica que recibió en donativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el 2013, cuando fue alcalde del municipio de Tlalnepantla, estado de México.

Entrevistado por El Economista, legislador confirmó que en el 2013, siendo alcalde de Tlalnepantla, gestionó ante Pemex la donación de 25,000 litros de diesel; 25,000 litros de gasolina magna y 280 toneladas de mezcla asfáltica.

Mencionó que Pemex entregó el combustible al municipio, el cual se aplicó en el parque vehicular del municipio ese año, mientras que en el caso de la mezcla asfáltica, dijo que ésta se aplicó en trabajos de bacheo en diversas vialidades del municipio a principios del 2015, cuando yo ya no ocupaba el cargo , dijo.

Asimismo, negó que Pemex haya interpuesto una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra, y acusó al ex perredista José Luis Cortés de estar orquesta una difamación en su contra.

El diputado presidente de la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios, afirmó que Pemex no presentó ninguna denuncia, sino que la empresa productora del Estado únicamente solicitó al gobierno municipal presentar un reporte sobre los montos de la donación, los cuales no se anexaron en su momento. Mencionó que dichos documentos están en poder del municipio, por lo que confió en que sean proporcionados por el actual gobierno municipal.

En ningún momento señala o supe la existencia de algún desvío de recursos o uso indebido de los mismo, sino la complementación de un trámite administrativo , afirmó.

El diputado Pablo Basáñez afirmó que en el 2013, el ciudadano José Luis Cortés trató de extorsionarlo.

El actor de esto es una persona que militó en el PRD, se llama José Luis Cortés. Una persona que cuando un servidor fue presidente municipal, me quiso extorsionar, solicitando una cantidad mensual de 20,000 pesos mensuales. Lo hizo a través del síndico del PRD, Emiliano González, quien me fue a decir: José Luis Cortés me fue a decir que si tú le das 20,000 pesos mensuales, no va a indagar nada de lo que pase en tu administración. Y yo le contesté: que indague, que solicite todo por transparencia, y que si hay alguna anomalía que proceda conforme a derecho, pero no la encontró , dijo el diputado.

