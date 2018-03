La fotocopia de una credencial de elector no permite identificar si la persona que supuestamente brindó el apoyo ciudadano a un aspirante independiente es el titular del documento oficial de identificación, coincidieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, Ciro Murayama y Pamela San Martín.

Ayer, el consejero Baños informó que el INE “prácticamente” dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sobre los casos de simulación, es decir, falsificación de credenciales y las fotocopias que se presentaron como parte de apoyos a aspirantes independientes a la Presidencia de la República.

Luego de la validación de las rúbricas, la autoridad electoral detectó que Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador con licencia de Nuevo León, presentó 158,532 presuntos casos de simulación y 205,721 copias fotostáticas; Armando Ríos Piter, 811,969 apoyos en supuesta simulación y 88,183 fotocopias, mientras la expanista Margarita Zavala tuvo 432 “casos de simulación” y 212,198 copias fotostáticas.

Sobre el caso particular de Zavala Gómez del Campo, el consejero Baños dijo que el problema central estuvo en el número de fotocopias de las credenciales que presentó. “Este fenómeno nos parece extraño, porque, si una persona que apoya a un aspirante a candidato independiente anda por la calle y le pregunta a alguien que si quiere apoyar a un determinado aspirante a una candidatura independiente, esa persona no va a sacar de su bolsa una fotocopia de la credencial, va a sacar la credencial en original”, explicó.

Detalló que el INE estableció una regla en los lineamientos aprobados con antelación al arranque de la recolección de los apoyos ciudadanos, la cual acota que en lugares marginales, donde no hay conexión a internet, se permite sacar fotocopia; sin embargo, son casos de excepción.

En relación a la situación de Ríos Piter, declaró que puede acudir al INE en cualquier momento a ejercer su derecho de réplica, mientras no se agote el plazo establecido, el cual vence este miércoles. “Estamos hablando de más de 800,000 firmas falsificadas; es una cosa mucho más delicada”, dijo.

Es de mencionar que el equipo de campaña del aspirante presidencial por la vía independiente Armando Ríos Piter informó que este 21 de marzo acudiría a su derecho de audiencia ante el Instituto Nacional Electoral, al cumplirse el plazo de cinco días, después de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que preside el consejero Benito Nacif, diera a conocer el avance de la recolección de apoyos ciudadanos.

Sobre los incidentes de fotocopias, la consejera electoral Pamela San Martín, integrante de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, de Fiscalización y Debates Presidenciales, informó que la presentación de la credencial en este formato “no permite identificar que la persona que brindó el apoyo es el titular o la titular de esa credencial para votar, porque no es común que carguemos con la fotocopia de la credencial, sino con un original, porque ese es el documento que es válido para realizar cualquier trámite”.

Al cuestionarle sobre el por qué no se elimina la candidatura de una persona si presenta cierto umbral de firmas o apoyos ciudadanos irregulares, Pamela San Martín respondió: “Hasta este momento lo único que hemos conocido (es) el cumplimiento del número de firmas, no se ha aprobado el registro de ningún candidato o candidata a la Presidencia de la República y eso, en su caso, será algo que tendrá que analizar el Consejo General”.

Por su parte, el consejero electoral Ciro Murayama Rendón afirmó que el INE será respetuoso de la decisión que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que resolverá si las copias fotostáticas pueden considerarse como apoyos válidos; no obstante, dijo que “para nosotros una fotocopia de la credencial no es válida porque no permite contar con la certeza —que es un principio constitucional— de que se contactó al ciudadano para que diera su apoyo”.

Advirtió que “todo mundo sabía que se necesitaba presentar la credencial”.



