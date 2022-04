El representante legal de 14 familias de víctimas por el desplome de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la CDMX informó que se llegó a un acuerdo reparatorio con Grupo Carso, sin embargo, confirmó que ya se emprendió una disputa legal contra ICA, Alstom y CAF, empresas constructoras.

El abogado Cristopher Estupiñan detalló que ayer se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra la empresa ICA por lesiones y homicidio culposo.

La defensa explicó que estos actos legales son por la posible negligencia en el diseño de la obra, pues explicó que la obra se cayó por haber sido ejecutada con base en un manual con un sin fin de graves errores, omisiones y deficiencias en materia de ingeniería civil.

“ICA sufrirá las consecuencias legales más graves por su negligencia, porque no ha tenido la decencia humana ni la responsabilidad social como empresa de enfrentar esta situación y dar la cara. Por lo tanto ya acudimos a tribunales internacionales, acudiremos a tribunales locales y no vamos a descansar hasta que no asuma su responsabilidad ante las familias”, refirió.

Acciones legales en EU

El abogado defensor reveló que, desde febrero pasado, se presentó una demanda civil ante el Tribunal Superior del estado de Nueva York, por daño moral que se basa en la negligencia que existió por parte de las empresas constructoras.

“Por un lado ICA cuya negligencia fue un diseño incorrecto que no atiende las normas internacionales y que no se ajusta a los parámetros necesarios que exige una obra de esta naturaleza. Y también estamos señalando a Alstom y a CAF. En este caso Grupo Carso logró llegar a un acuerdo, por lo que no está en la demanda presentada en EU”, detalló.

Cristopher Estupiñan afirmó que existe un “notorio contubernio” entre la fiscalía capitalina e ICA, pues indicó que existen elementos muy objetivos y contundentes en la carpeta de investigación que apuntan la responsabilidad de las empresas supervisoras e ICA.

“Y como no hay disposición de la fiscalía de investigar a ICA, promovimos una audiencia de control, pero desafortunadamente tampoco hay disposición del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX de obligar al Ministerio Público a investigar, tanto así que dicha audiencia concluyó con una carpeta de investigación iniciada en nuestra contra”, recalcó.

Con lo que se refiere al acuerdo reparatorio de Grupo Carso con las víctimas, la defensa confirmó que en múltiples casos de lesiones lograron un mejoramiento en las indemnizaciones de hasta un 250% de las propuestas inicialmente realizadas.

Por otra parte, el abogado de las víctimas reveló que se están solicitando, a través de la Contraloría de la CDMX, indemnizaciones para cada una de las víctimas por la responsabilidad patrimonial que tiene el gobierno capitalino.

Explicó que la primera solicitud que ya presentaron una indemnización por 110 millones de pesos que corresponde a una sola de las familias de los fallecidos.

politica@eleconomista.mx