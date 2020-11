El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el gobierno federal no relajará las medidas de regulación sanitaria, ni importará medicamentos de baja calidad. Reiteró que el gobierno tampoco violará las reglas del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre patentes de medicinas.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este martes 10 de noviembre en su conferencia de prensa que su gobierno permitirá en automático a las empresas farmacéuticas transnacionales contar con el registro de sus productos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el subsecretario Hugo López-Gatell afirmó que esto no implicará relajar el control sanitario, y aseguró que la Cofepris seguirá evaluando la calidad y eficacia de los mismos.

“Seguramente aparecerá que queremos importar medicamentos de baja calidad. Sepan ustedes que esto es falso. No vamos a importar medicamentos de baja calidad; lo que vamos a hacer es romper con algunas barreras proteccionistas que de facto ocurrían en el proceso de regulación sanitaria y que hacían que se redujeran las posibilidades de mercado, de acceso al mercado del gobierno mexicano, para las compras públicas de insumos para la salud”, aseveró.

Garantizó que no se relajarán las medidas de control sanitario, y comentó que es falso “que se pretende importar medicamentos de sitios donde pudieran no tener la calidad necesaria. Falso, falso, falso”.

Explicó que “México, desde enero del 2018, se adhirió al esquema de inspección farmacéutico PIC-S, y este esquema (…) lo que permite es el reconocimiento del equivalente a los registros sanitarios entre países. Y el esquema es favorable porque permite acceder a mercados más amplios”.

Indicó que se “respetarán escrupulosamente todas las reglas de comercio internacional para las que México se ha adherido, destacadamente el Tratado de Comercio México-Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, se respetará todo lo que tiene que ver con patentes y con la protección de propiedad industrial e intelectual”.

“Respecto al tema de seguridad sanitaria, lo importante es que no se procederá a importar medicamento alguno que no esté amparado en el esquema de reconocimiento de registros de PIC-S, es decir, no se permitirá el acceso a México de un producto que no haya sido certificado por una agencia de regulación sanitaria de alto desempeño que es el criterio importante en PIC-S.

“No ocurrirá relajar los estándares de calidad para asegurar la calidad de los medicamentos y sólo podrán estar accesibles al mercado mexicano, público y privado, medicamentos que tengan una certificación”, estableció.

Aseguró que todos los medicamentos pasarán por la certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

No reconoce tratamiento contra Covid-19

Luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el medicamento antiviral Veklury (remdesivir) para el tratamiento del Covid-19, el subsecretario López Gatell dijo que “hasta el momento no hay más que un medicamento que ha sido probado como útil para reducir el riesgo de mortalidad en personas con Covid grave, y es la dexametasona de la que hemos hablado, fue demostrado en el estudio Solidaridad que condujo la OMS".

El especialista explicó que o hay algún otro medicamento para el tratamiento de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2; "Remdesivir, Tocilizumab, Ivermectina, Hidroxicloroquina, etcétera; han sido descartados hasta el momento, porque no hay evidencia suficiente de que tengan eficacia para reducir la mortalidad, la estancia hospitalaria o la probabilidad de complicaciones”, dijo López-Gatell.

