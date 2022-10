FGR determina no ejercer acción penal contra Pío López Obrador y David León

La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no ejercer acción penal en contra Pío López Obrador, hermano del actual Presidente de la República, así como de quien fuera el coordinador nacional de Protección Civil, David León, por el intercambio de fajos de dinero que hicieron en 2015, y lo cual quedó evidenciado en un video.

“Se determina el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación en que se actúa por los hechos denunciados en contra de los imputados Pío López Obrador y David Eduardo León Romero, al actualizarse la causa de sobreseimiento señalados en la fracción II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimiento Penales”, refirió la FGR.

El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador argumentaba que el amparo que promovió en contra de la investigación iniciada por la FGR, “no es para pedir que la indagatoria en mi contra sea archivada sino todo lo contrario. Se pide que el MP resuelva pues no ha investigado en un año”, sostuvo.

Y es que el 20 de abril de este año, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República (FGR) para que no entregara al Instituto Nacional Electoral (INE), como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las carpetas de investigación sobre Pío López Obrador.

No obstante del cierre de la investigación de la FGR, el 6 de octubre de este año, la Sala Superior del TEPJF negó una petición de Pío López Obrador para que el Instituto Nacional Electoral concluyera la investigación en su contra, por lo que validó que la Comisión de Fiscalización del INE continúe las indagatorias por la aparición de un video donde se le observa recibir en 2015 fajos de dinero de manos de David León.

El año pasado, un medio de comunicación difundió un video donde se observó a Pío López Obrador recibir fajos de dinero en un sobre amarillo por parte de David León. El hecho habría ocurrido en el 2015 cuando estaban en marcha campañas políticas federales.

Sobre este asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció desde 2021 para que su hermano sea investigado por las autoridades competentes y en su caso de existir elementos, sancionarlo.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia”, afirmó.

