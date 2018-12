De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 1 de enero del 2007 al 30 de abril de este año, 37,437 personas se encontraban desaparecidas y sería a partir de esa fecha que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas quien diera seguimiento a la actualización de la base de datos sobre personas no localizadas; sin embargo, hasta la fecha no se ha dado a conocer algún registro por parte de la comisión.

Entrevistada por El Economista, la directora del Colectivo Solecito, organización compuesta por madres de desaparecidos que se dedican a la búsqueda de las víctimas y ubicación de fosas clandestinas, Lucy Díaz, manifestó que “no se ha privilegiado la denuncia, al contrario la política del sexenio anterior era negar y lo que tenemos es una simulación de cifras, son desproporcionadas, nada que ver con la realidad”, acusó.

Por ello, manifestó que entre las primeras acciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, deberá ser el formar una base de datos confiable con el propósito de conocer el estado en el que se encuentra el país.

“Es necesario articular todo en una base confiable para poner una denuncia y tener un trabajo serio, todas las personas que están en esa situación de desaparición requieren toda la formalidad que amerita, porque si ni siquiera se tiene a la víctima en un registro se desconoce qué hacer. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, ya tiene rato que se colocó y está vigente sin embargo ha sido nula”, expuso.

Por su parte, el director del Observatorio Ciudadano Nacional, Francisco Rivas, reconoció que durante el sexenio pasado hubo un mayor trabajo por parte de las autoridades para actualizar una base de datos sobre personas no localizadas; sin embargo, destacó áreas de oportunidad para el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, principalmente el combate la impunidad y corrupción.

“La urgencia de encontrar a los desaparecidos es enorme debido a la naturaleza del delito, en el caso de desaparecidos es una herida que no sana. Cuando tú tienes cualquier tipo de delito hay un momento en el que cierras y pasa a la traspolarización del dolor, en el caso de desaparecidos eso no sucede porque al no saber que sucede con el cuerpo de la persona, las víctimas indirectas siguen esperando que el ser querido aparezca, es un delito que requiere un esfuerzo muy grande del estado”, aseguró.

Advirtió que el nuevo gobierno deberá evitar las equivocaciones de los sexenios anteriores, como hacer caso omiso a recomendaciones nacionales e internacionales en materia de desapariciones forzadas y enfatizó que se deberá mantener en comunicación con las víctimas secundarias de este delito.