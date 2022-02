KEI Partners, empresa privada en Houston para la que José Ramón López Beltrán informó que trabaja desde 2020, es propiedad de Iván Octavio Chávez Saúl, hijo de Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, consorcio turístico con 30 desarrollos de lujo en el país, y quien fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como su representante en la supervisión del Tren Maya, reveló la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El pasado domingo por la noche, López Beltrán, hijo mayor del presidente de México, hizo saber por escrito, vía redes sociales, que trabajaba para KEI Partners.

De acuerdo con la investigación titulada “José Ramón exhibe nuevo conflicto de interés que salpica a AMLO”, firmada por Verónica Ayala y Raúl Olmos, el sitio www.keipartners.com, ofrecido como referencia por el primogénito del mandatario mexicano para demostrar su relación laboral, fue creado el pasado domingo 13 de febrero.

“La página de internet de KEI Partners surgió prácticamente a la par de la carta pública emitida la noche del domingo por José Ramón López Beltrán en su cuenta de Twitter”, cita la nota de MCCI y añade que “los datos internos de la página arrojan que las imágenes formato png colocadas en el sitio son capturas de pantalla y tienen como fecha de creación el sábado 12 de febrero.

“El video insertado en www.keipartners.com, que promueve un desarrollo de lujo al norte de Houston, fue subido a la plataforma Vimeo al mediodía de este domingo (13 de febrero), de acuerdo con los registros que arroja esta publicación.

“Incluso, la apertura de la cuenta de KEI Partners en Vimeo se hizo en febrero y sólo tiene un video publicado, sin registrar actividad previa ni interacción con usuarios”.

La organización civil, según la investigación, “constató en el registro mercantil de Texas que KEI Partners LLC fue creada el 15 de octubre del 2018, dos meses antes de que López Obrador asumiera la Presidencia, y tiene como directores a Iván y Ericka Chávez, así como a Karla Wiedemann.

“En rastreos documentales realizados por MCCI se corroboró que los nombres completos de dos de los directores y accionistas de KEI Partners son Iván Octavio Chávez Saúl, Ericka Paola Chávez Campero, quienes han sido accionistas de empresas del Grupo Vidanta”.

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que su hijo laboraba en una empresa vinculada Daniel Chávez Morán, uno de sus asesores para el proyecto del Tren Maya, no obstante, negó que haya un conflicto de intereses.

“No cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios, él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés”, sostuvo.

Y añadió: “José Ramón pues está trabajando en Estados Unidos; su esposa, lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al gobierno. Pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear”.

Domicilio de empresa

Por otra parte, ayer el periodista de Telemundo Edgar Muñoz visitó el domicilio fiscal de KEI Partners donde no pudo encontrarla.

Muñoz acudió, en Houston, al 4400 de Post Oak Parkway, en la Suite 2250, en donde, dijo, KEI Partners no aparece como razón social.

En su lugar está la compañía Vaquero Strategy LLC, “sin embargo, muchas veces pasa que compañías cambian de oficina y no le cambian de nombre. El punto es que afuera no dice ni en el directorio que aparezca esta empresa como KEI Partners”, dijo en un video.

El comunicador preguntó a quienes trabajaban en el edificio si la compañía en donde dijo Ramón López que laboraba existía, a lo que las personas desistieron en confirmarlo o rechazarlo.

