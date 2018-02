La congresista independiente de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, responsabilizó a Rocío Nahle, Amado Cruz Malpica, a diputados federales y locales, así como a Cuitláhuac García de presuntamente organizar los videoescándalos difundidos en mayo del año pasado, en donde se le ve recibiendo dinero en efectivo, supuestamente para el hoy precandidato de Morena a la presidencia Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, en un hotel de la CDMX, Cadena Sandoval adelantó que el próximo 15 de febrero presentará denuncias por delincuencia organizada ante la Fiscalía General de Veracruz para que se investigue a los personajes ya mencionados y contra Víctor Manuel Carranza Rosaldo, presidente municipal de Coatzacoalcos.

Reiteró que la grabación de los videos fue orquestada por los dirigentes de Morena con la finalidad de hacerla a un lado porque se había convertido en una “piedra en el zapato”.

“Presumen una honestidad que no tienen y tampoco existe en la dirigencia de Morena (…) fue una trampa en la que intervinieron los operadores políticos de los diputados Rocío Nahle y Amado Cruz y del candidato a gobernador Cuitláhuac García, quienes tienen intereses muy específicos por las elecciones de este año y políticos y personales en la zona sur de Veracruz, de donde yo soy diputada por el distrito de Coatzacoalcos", dijo.

Abundó que el empresario que le otorgó los recursos para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, fue Francisco García Cárdenas, sobrino del coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Amado Jesús Cruz Malpica, quien estuvo presente en los dos encuentros de entrega de recursos y en los cuales fue grabada.

Asimismo, la diputada local afirmó que los dirigentes de Morena son los responsables de las agresiones públicas y a su personal, amenazas de muerte y del atentado que se registró en contra de la vida de su hijo.

“Pensé que López Obrador era ajeno a lo ocurrido, pero es evidente que lo sabe y conoce a quienes armaron esta trampa en mi contra y si no los enfrenta, no sólo quedará en evidencia su falta de ética y honestidad, sino que quedará como cómplice de esta trama perversa para hacerlo víctima a costa de todo el mal que me han hecho a mí y mi familia”, sentenció.

DENUNCIA FUE ORDENADA POR GOBERNADOR DE VERACRUZ: EVA CADENA

La coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, afirmó que sus abogados estarán muy “entretenidos” para responder a la denuncia que anunció en su contra la diputada local en Veracruz, Eva Cadena.

“Una vez que ponga la denuncia, pues se va a topar con abogados y ahí los abogados que se entretengan. Nosotros tenemos un trabajo que construir en Veracruz y a nosotros no nos van a jalar a su terreno”, dijo la diputada.

En conferencia de prensa, Rocío Nahle consideró que la denuncia hecha por Eva Cadena este martes no es nueva, pero fue ordenada –dijo- por el gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, para desestabilizar la campaña del precandidato de Morena al gobierno del estado, Cuitláhuac García.

“Y claro que fue todo manipulado desde el gobierno del estado con Yunes. La señora (Eva Cadena) ya estaba afuera. ¿Quién la regresa ahorita a la Cámara de Diputados local? El PAN, el Gobernador”, aseveró.

La coordinadora de Morena en el recinto legislativo de San Lázaro afirmó que Eva Cadena ofreció “el mismo libreto de hace 10 meses, y no dice nada”.

En otro tema, la diputada Rocío Nahle aseguró que ni con el apoyo del gobernador Yunes, el precandidato presidencial Ricardo Anaya pudo llenar su acto de cierre de precampaña en Veracruz.

“Anaya estuvo el domingo en Coatzacoalcos; ahí fue su cierre de campaña. Quiero ser generosa al decir que si tuvo 2,000 personas para un cierre de campaña presidencial, fueron muchos. (…) No había nadie de Coatzacoalcos. Llevaron gente acarreada; dieron tortas; pagaron 200 pesos y todo lo que acostumbran a hacer, dijo.