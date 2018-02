Las seis órdenes de aprehensión con fines de extradición contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, están en proceso de evaluación en el Departamento de Estado de EU y posteriormente será el Departamento de Justicia, informó Alberto Elías Beltrán, subprocurador de jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, en suplencia del procurador general de la República.

Luego de participar en la entrega de la Cédula de Acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales al Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que este procedimiento es similar cuando se solicita a México una orden de extradición.

Explicó que cuando a nuestro país se le solicita la misma acción legal, primero se entrega a la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente se traslada a la PGR, conforme establecen los compromisos firmados en los tratados de extradición, como fue con Estados Unidos, lo que no significa que no existan las órdenes de captura contra el exgobernador priista.

El pasado lunes, Jesús Lozano, uno de los responsables del U.S. Marshals, declaró que no habían recibido la orden de captura, por eso no se había realizado ninguna acción en contra del exgobernante mexicano.

Ante esto Elías Beltrán enfatizó: “Tengo entendido que se dice que ‘no se han hecho las solicitudes correspondientes’”.

