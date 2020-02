Ante el juez de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya rechazó el procedimiento ágil de extradición a México, y el juzgador español le dictó prisión provisional incondicional, comunicada y sin derecho a fianza, por considerar que tiene “lazos internacionales” que le podrían ayudar a sustraerse nuevamente de las autoridades mexicanas que lo requieren.

Lozoya Austin pasó su primera noche en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Málaga, desde donde fue trasladado hacia el Juzgado de Primera Instancia, en Marbella.

Mediante una videoconferencia desde Madrid, el juez Ismael Moreno tomó la declaración de Lozoya, quien se negó a ser extraditado a México y aseguró que había llegado a España hace dos días (el lunes 10 de febrero).

El magistrado informó a Lozoya que la Fiscalía General de la República (FGR) de México giró ficha roja en su contra, al ser requerido por delitos como asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.

El Juez le mostró a Lozoya la credencial de conducir que portaba al momento de su detención, expedida por el Gobierno de la Ciudad de México, y en la cual se observa su fotografía, pero con el nombre de Jonathan Solís Fuentes.

Expuso que Lozoya fue detenido cuando “iba dentro de un vehículo taxi de una empresa privada y provisto como medio de identificación de una licencia de conducir mexicana, con su fotografía, pero a nombre de otra persona”.

El juzgador le mencionó también que es requerido en nuestro país por un posible desfalco a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 280 millones de dólares.

Luego de esta decisión judicial, se abrió un periodo máximo de 45 días para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República de México entreguen la documentación y pruebas, respectivamente, para solicitar a España la extradición de Lozoya Austin, quien se dio a la fuga en mayo del año pasado, luego de que diversas investigaciones le vinculaban con supuestas actividades de corrupción entre el 2012 y el 2013, cuando estuvo al frente de la petrolera, cargo en el que permaneció hasta el 2016.

El diario El País publicó que la policía de España ubicó a Lozoya desde hace unas semanas en el complejo habitacional de lujo La Zagaleta, en Málaga, e identificó que era resguardado por personal de seguridad de nacionalidad rusa.

“Los investigadores creen incluso que Lozoya podía estar blanqueando dinero para alguna organización mafiosa procedente de Rusia”, mencionó el rotativo.

El senador y exsecretario de Gobernación de nuestro país, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que los secretarios de Estado en el gobierno federal anterior, del que Lozoya era parte, comunicaban sus decisiones al entonces presidente Enrique Peña Nieto, aunque también eran libres de tomar decisiones propias.

Mencionó que en su caso incluso llegó a informarle al mandatario después de ejecutar acciones en su materia (seguridad interior). Destacó que durante la gestión de Lozoya en Pemex sólo tuvo dos conversaciones con él, debido a que ambos tenían diferentes ámbitos de competencia.

Reacción de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en el caso contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, no hay consigna específica, al tiempo que dijo que su gobierno no cederá en la lucha contra la corrupción.

“Les recuerdo que se trata de una institución autónoma, no hay consigna específica. Si hablamos de consigna, lo que queremos es que se destierre la corrupción de México y esto se está llevando a cabo en el marco de la legalidad.

“Hay un auténtico Estado de derecho. Ya no es como antes, que se padecía de un Estado chueco, de cohecho, ahora sí podemos hablar de un Estado de derecho. No hay protección para nadie. Se castiga por parejo a todo el que comete un delito, y lo hacen las autoridades correspondientes y en el marco de la legalidad. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía (General de la República) en este caso”, dijo.

López Obrador pidió ir a fondo en éste, como en todos los casos de corrupción, aunque destacó que su gobierno no hará linchamientos ni juicios sumarios. “No hay complicidad, no hay impunidad, y al mismo tiempo se garantiza el Estado de derecho. No podemos hacer juicios sumarios, linchamientos; es explicar las cosas hasta que nos corresponde”, aseguró.

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha indicado que la detención de Lozoya Austin en España, con fines de extradición hacia México, es en respuesta a la orden de aprehensión que giró el 25 de mayo del año pasado el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, relacionada con la presunta compra ilegal, por parte de Pemex, de la planta Agronitrogenados.

[email protected]