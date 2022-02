El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a quienes asesinan en México periodistas y ciudadanos en general: “ya no hay impunidad’’.

“Que no estén pensando autores intelectuales, materiales de estos crímenes que van a quedar impunes, que no va a haber castigo. Es un mensaje aclaratorio, que va a ayudar mucho porque a veces se piensa, no solo en este caso, en muchos otros, que es lo mismo de antes’’, dijo durante su conferencia matutina.

Dijo que, aunque “parezca disco rayado’’, tiene que seguir advirtiendo que "ya no es lo mismo. No somos iguales; no se confundan.

“No hay protección. Nada de que ‘tenemos comprada la plaza y estamos bien parados. Es más, como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal, para que ganara cualquier autoridad, ya. El secretario de seguridad pública está a nuestro servicio’. Eso ya se acabó. Puede ser que hagan sus acuerdos, sus enjuagues, pero nosotros no respetamos nada de eso. Ya no hay impunidad’’.

En todos los casos de asesinatos recientes, aseguró, hay investigaciones abiertas porque no se trata solo de pronunciar puras "palabras’’, sino de actuar con “hechos’’.

Desde Hidalgo, durante la conferencia de prensa encabezada por el presidente de México, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en todos los casos de periodistas asesinados en lo que va del año “hay avances importantes, judicializaciones, detenciones y líneas de investigación’’, pero que por respeto al debido proceso y a la secrecía obligada no podía abundar al respecto.

Sobre el mecanismo de protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, aseguró que “en muy breve tiempo’’ el gobierno federal dará un “informe, paso por paso, de cuáles han sido los cambios relativos’’ al mismo.

Explicó que actualmente “hay todo un programa que tiene que ver con la revisión, paso a paso, con un conjunto de periodistas y de defensores de derechos humanos que están bajo la protección del propio mecanismo’’.

Gracias al mecanismo, informó, el pasado lunes, en Isla Mujeres, Quintana Roo, el periodista Netzahualcóyotl Cordero, director del portal policiaco y político CGNoticias, pudo salvarse de perder la vida.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que el comunicador referido fue agredido en su domicilio pero que con la ayuda de sus vecinos lograron someter a uno de los dos agresores que intentó activar su arma de fuego.

Luego llegó el auxilio de la Guardia Nacional y de la policía estatal, agregó, y “afortunadamente’’ Netzahualcóyotl “no sufrió ningún daño físico y uno de los dos perpetradores está detenido’’.

El periodista está inscrito, porque lo hizo “oportunamente’’, explicó, en el mecanismo de protección porque había tenido amenazas, pero no quiso que las autoridades lo apoyaran para salir del lugar donde vive, sino “mantenerse ahí.

Cuando se presentaron los hechos el agredido pudo activar el botón de pánico con que cuenta, amplió, y fue así que se le pudo brindar “auxilio pronto y oportuno’’ por parte de las autoridades competentes.

Dijo no poder revelar más datos pero que Netzahualcóyotl “está bien, con su familia, resguardado y se está muy en contacto con la fiscalía local para encauzar el caso penalmente’’.

Respecto de los casos de los asesinatos, en enero pasado, de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, aseguró que en ambos “hay avances muy importantes, tanto del modus operandi, mecánica de los hechos, y se han venido recuperando indicios y hecho todas las indagatorias técnicas y jurídicas necesarias para poder judicializar ya los casos.

“Se espera que en muy poco tiempo se puedan generar las primeras órdenes de aprehensión, evidentemente por la naturaleza y el impacto de estos hechos no se quiere advertir a quienes cometieron estos eventos criminales’’.

