En 11 meses del 2020 se registraron 1.8 víctimas de trata de personas al día en el país. En total, 620 víctimas se contabilizaron de enero a noviembre del año pasado. Pero activistas alertan que centenas de víctimas más abundan, principalmente en giros negros.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en todo el 2019 fueron 676 víctimas; 574 en el 2018; 537 en el 2017; 782 en el 2016; y 1,171 en el 2015.

La presidenta de la Fundación Unidos Contra la Trata, Rosi Orozco, dijo a El Economista que el fenómeno de la trata de personas es mucho más grande de lo que muestran las cifras oficiales.

“En muchos de los estados este delito crece y ante el Secretariado (Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) no hay trata, porque no reportan; muchos gobernadores ocultan el delito de trata y lo pasan por corrupción de menores, por lenocinio, y la pena es muy baja. Cuando es por trata no hay posibilidad de fianza”, aseveró.

“Hemos tenido casos de víctimas, una chiquita el 13 de diciembre en Morelos. Ella fue la última. Pero el año pasado recibimos varias chiquitas que eran usadas para (trasladar) mochilas con dinero", dijo. “Los datos del Secretariado deberían de ser leídos al revés: vamos a ver qué estados de la República sí reportan porque sí están trabajando o porque las fiscalías sí persiguen al delito. No al revés: vamos a castigar al estado que muestra la trata de personas”, recalcó.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió en el 2019 al menos 61 carpetas de investigación: 35 por explotación sexual; 19 por explotación laboral; tres por trabajos forzados; y cuatro por publicidad ilícita o engañosa conferida en el artículo 32 de la Ley General de Trata de Personas. Asimismo, tuvo pendientes cuatro averiguaciones previas por explotación sexual y servicios forzados.

En tanto, de enero a abril del 2020, la FGR inició tres carpetas de investigación por posible explotación sexual de personas.

En una respuesta de información con folio 0001700607220, la FGR mencionó que del 1 de enero del 2019 al 15 de abril del año pasado judicializó siete carpetas de investigación y obtuvo siete sentencias condenatorias, en ambos casos por el delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual (seis) y mendicidad forzada (una).

La Fundación Unidos Contra la Trata elaboró un índice para identificar a los estados que cuentan con refugio para personas rescatadas de la trata de personas.

Así, sólo Baja California, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Colima, Chiapas y la Ciudad de México registran refugios especializados; mientras que Coahuila, Michoacán, Tlaxcala y Quintana Roo tienen un convenio para refugios. En el resto de las entidades no hay registros de que existan esos centros.

Homicidios y feminicidios

De enero a noviembre del 2020, en nuestro país al menos 89,913 mujeres habían sido víctimas de algún delito; la gran mayoría (58.8%) sufrieron lesiones dolosas. Mientras que 3,455 fueron asesinadas, un promedio de 10.3 mujeres muertas por día, con 888 de estos delitos tipificados como feminicidio.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que del 2015 a noviembre del 2020, la violencia contra las mujeres presentó un incremento constante, especialmente en el caso de los feminicidios, ya que durante este periodo dicho delito se duplicó.

Los datos muestran que en el 2015 el delito de feminicidio contabilizaba 411 carpetas de investigación; mientras que en el 2016 creció a 605; en el 2017 fueron 742; en el 2018 se llegó a 893; y en el 2019 se elevó considerablemente a 940 casos. En 11 meses del 2020 se llegó a 860 indagatorias.

Asimismo, los homicidios dolosos contra mujeres también muestran un alza: en el 2015 se contaba con un registro de 1,735 de estos delitos; en el 2016 se incrementó a 2,191; en el 2017 fueron 2,535 víctimas; y en el 2018 fueron 2,763 crímenes. En el 2019 se rompió récord, al registrarse 2,869 casos. Hasta noviembre del 2020, sumaban 2,567.

