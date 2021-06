El Economista te presenta lo más destacado de la jornada electoral de este domingo en donde los capitalinos elegiremos a quien será el o la próxima gobernadora, en sustitución de Jaime Bonilla Valdez. Además en Baja California, se eligen 25 diputaciones y cinco presidencias municipales y 63 regidurías.

PREP da ventaja clara a Marina del Pilar

5:00am: El PREP de Baja California ha contabilizado el 70.1% de las actas; Marina del Pilar Ávila, candidata de la coalición de Morena-PT-PVEM continúa llevando la ventaja significativa con el 48.2% de los votos. En el segundo puesto se posiciona Jorge Hank Rhon, el candidato del PES (Partido Encuentro Solidario) con el 31.4% de los votos.

7 de junio 2021

8:00pm: Autoridades electorales de Baja California anuncian que se han identificado 34 incidentes durante la jornada electoral.

7:40pm: La casa Consulta Mitofsky anuncia que la candidata Marina del Pilar Ávila mantiene la delantera en la elección estatal.

7:00pm: Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata de Morena a la gubernatura de Baja California, anuncia que ha ganado la elección estatal.

6:25pm: Aunque el cierre de casillas se anunció a las 18:00 horas, en la casilla especial de la Zona del Río, se presentaba todavía una larga fila de ciudadanos esperando por emitir su sufragio.

6:00pm: El Instituto Estatal Electoral de Baja California declara el cierre de casillas en el estado.

Tijuanenses reportan larga fila en casilla especial

4:30pm: Medios locales reportaron que la casilla especial 0891 ubicada en Torre de Agua Caliente, Tijuana, existen largas filas de hasta dos horas de espera para poder emitir el voto. Esto debido a que que no abrieron puntual la casilla sino hasta las 9.30 am (tiempo local)ya que que no se presentaron todos los funcionarios de casilla, detallaron ciudadanos.

En la ciudad fronteriza se han colocado 18 casillas especiales.

15,00 casillas en Tijuana, Baja California

4:00pm: Unas 15,000 casillas (aproximadamente) fueron instaladas en Tijuana, Baja California para que los tijuanenses realicen el sufragio, por ello, el gobierno estatal y municipal realizan operativos para garantizar una jornada electoral sin incidentes.

Por su parte, 37 casillas especiales fueron instaladas en el estado, en ellas podrán votar aquellos que se encuentren fuera de su sección electoral, fuera de su distrito o fuera de su entidad federativa.

Vota Lupita Jones, candidata por PAN-PRI-PRD en Mexicali

2:30pm: En su casilla ubicada en el municipio de Mexicali, la candidata al gobierno estatal por la coalición Va por Baja California (PAN-PRI-PRD), María Guadalupe Jones Garay emitió su sufragio. La empresaria mexicana y exreina de belleza publicó en su cuenta de Instagram una foto mostrando la tinta electoral en su dedo pulgar con el mensaje "Listo".

Marina del Pilar Ávila, candidata de Juntos Haremos Historia, emitió su voto en Mexicali

2:05pm: La candidata a la gubernatura de Baja California, Marina del Pilar Ávila acudió a su casilla asignada en Mexicali. La representante de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM) publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que muestra su dedo pulgar con la tinta electoral, a lado de la frase "¡Hecho!".

La candidata Obradorista a la gubernatura de Baja California, @MarinadelPilar, emitió su voto en la casilla 0407 del municipio de Mexicali. pic.twitter.com/4Ccm7mkUS9 — El Soberano (@ElSoberano_mx) June 6, 2021

Jorge Hank Rhon, candidato al gobierno estatal votó en Tijuana

1:30pm: El candidato del PES (Partido Encuentro Solidario) al gobierno de Baja California, Jorge Hank Rhon, emitió su voto en la ciudad fronteriza y una de las más importantes del estado, Tijuana. Después de votar dijo a la prensa local que lamentaba el clima de violencia política en el que se da este proceso electoral, debido a que inhibe la participación ciudadana.

Karla Ruíz, alcaldesa de Tijuana emite su voto

10:00am: La alcaldesa de Tijuana en Baja California, Karla Ruíz, emitió su voto durante las primeras horas de la jornada electoral en su casilla asignada. Después de ejercer su derecho dijo a la prensa local que tuvo conocimiento de algunos hechos violentos en mesas electorales y respondió que la policia y los cuerpos de seguridad locales están preparados para actuar garantizando la paz en el proceso electoral.

Pidió confianza a la población e instó a seguir ejerciendo el voto ciudadano.

Instituto electoral de BC insta a los ciudadanos a votar

9:56am: El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) dio banderazo a la jornada electoral de este 6 de junio invitando a la población ciudadana a acudir a las urnas a ejercer su derecho ciudadano.

"¡Todas y todos! Salgamos a votar este domingo 6 de junio. Recuerda, hazlo con las medidas de seguridad ante esta contingencia #TuVotoCuenta #VotaBC21", se lee en la cuenta oficial de Twitter del IEEBC.