Ciudad Nezahualcóyotl.- El exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, afirmó que la depuesta dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, actualmente en prisión domiciliaria, “está coincidiendo” con la campaña del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

“Yo sé que sí está coincidiendo con Andrés Manuel, porque coincide de entrada con algo: que ella no quiso firmar la reforma educativa, entonces, es un hecho que está también congratulándose de que los maestros reaccionen de esa manera”, comentó.

Entrevistado luego de un mitin de López Obrador, el ahora candidato plurinominal del PT a la Cámara de Diputados, calificó como una presa política a Elba Esther Gordillo, porque se negó a firmar y respaldar la reforma educativa.

Rafael Ochoa Guzmán calificó como excesivas las recientes medidas cautelares que se dictaron contra Gordillo Morales, quien actualmente cumple prisión domiciliaria debido al juicio que la PGR le sigue por el delito de lavado de dinero.

“La maestra Elba Esther Gordillo es una presa política, eso es lo que significa para nosotros y para el resto del país, porque sin tener una sola denuncia de un solo maestro en el país, la han retenido injustamente más de cinco años. Si ustedes notaron las ultimas noticias que le estaban tratando de limitar las visitas y la comunicación, ese es una grosería, un exceso. Estamos ahorita en una campaña política, estamos dando nuestro voto y nuestro esfuerzo a favor de Andrés Manuel, de tal manera que lo otro no tiene sentido traerlo al tablero”.

¿Ha conversado con ella? -se le preguntó.

—“Toda la vida he platicado con ella, no hay ninguna novedad en eso”.

—¿Ha tenido la oportunidad de visitarla?

—“Si, he tenido oportunidad de visitarla, pero no es tema de discusión para la elección”.

—¿Son excesivas las medidas contra ella?

—“Si te estoy diciendo que para nosotros es una presa política porque la retiene el gobierno injustamente sin tener ninguna prueba; si la tuviera por qué no ha dictado sentencia, es tan simple la respuesta.

“Si la tienen detenida y tienen pruebas, por qué no la han sentenciado, porque es una presa política, y la única razón de tenerla en esa condiciones es porque ella nunca quiso firmar la mal llamada reforma educativa, por eso es que nosotros nos sumamos con gusto, con ahínco, a la campaña de Andrés Manuel, porque él ha dicho públicamente que de llegar a la Presidencia de la República, una de las primeras acciones que va a poner en práctica es la de dar para atrás la reforma educativa”.

—¿Ella pediría que le dicten sentencia?

—“Yo no tengo información puntual del proceso jurídico, cometería yo un error, un exceso de algo que desconozco. Lo que si conozco a la perfección es que no quiso firmar la reforma educativa y por eso, la tienen en arraigo domiciliario.

“Este asunto del proceso judicial que ellos llevan. A cualquier gente que le preguntes, te diría que es una grosería, una majadería hacer esto por parte de la Procuraduría, porque si tuvieran datos para sentenciarla ya lo hubieran hecho: si no tienen datos es que no tienen vergüenza y la tienen como presa política”.

—¿El SNTE está dividido?

—“Desgraciado, desbaratado, no tiene sentido, es un cascaron, porque la dirigencia actual, con Juan Díaz de la Torre, y sus esbirros, porque los dirigentes de las secciones no han hecho nada, pero lo que sí han hecho es perjudicar al maestro. Primero firmaron la reforma educativa que es el yugo que tiene a los maestro postrados por caprichos del gobierno y de estas gentes, pero como dirigentes han dejado perder conquistas que son irrenunciables. Dejaron perder la plaza, dejaron perder carrera magisterial, dejaron perder el escalafón, dejaron perder el contrato colectivo de trabajo y dejaron perder la negociación local que representaba una beneficio adicional para todos los maestros del país. Entonces, los maestros están, no es privativo de Nezahualcóyotl, es en todo el país, están hartos, están enojados, por las arbitrariedades que ha cometido el gobierno, por los excesos que ha cometido este payaso que está en la diligencia del SNTE que es Juan Díaz de la Torre, porque lo único que ha hecho es eso”.

—¿Cuántos maestros del SNTE apoyan a López Obrador?

—“Te lo digo el 2 de julio, yo ahorita no tengo la cifra; si alguien quiere contarlos municipio por municipio, y estado por estado; son miles, es la inmensa mayoría de los maestros de México los que están hasta el 100 de todo lo que les han hecho. La reforma educativa representa una bota en el cuello de todos los maestros. Ese examen punitivo que inventaron no tiene razón de ser; si fueran maestros y los metieran a un salón o a un auditorio a presentar un examen y la especialidad fuera matemáticas y te dan un examen de historia, no sé qué pensarían; o presentar un examen custodiados por el Ejército o por la Policía Federal. Eso es un exceso, algo que no tiene razón de ser, y que más temprano que tarde se lo vamos a cobrar a todos los que lo implementaron desde el gobierno, y desde lo que lo firmaron como comparsa, en ese sindicato”.

—¿Elba Esther Gordillo apoya a López Obrador?

—“Yo no sé porque tienes tanta preocupación tú por la maestra, que si está o no está; lo de menos sería decirte, vayan y pregúntenselo a ella; yo sé que sí está coincidiendo con Andrés Manuel, porque coincide de entrada con algo que ella no quiso firmar, la reforma educativa, entonces, es un hecho que está también congratulándose de que los maestros reaccionen de esa manera, pero lo están haciendo a título personal, de manera voluntaria, y además otra cosa, porque tenemos derecho a ser uso de nuestra libertad: si se toman la molestia de leer el estatuto que es nuestra norma fundamental en el sindicato, ahí dice que los maestros uy afiliados al SNTE somos libres y podemos votar y afiliarnos al partido que mejor nos convenga o nos acomode; entonces, si es un sindicato plural, por qué estos señores de la diligencia andan amenazando a los maestros que si no están con Nueva Alianza, y si no están con el SNTE puede perder su plaza, que se vayan a volar, no es cierto. Andan amenazando para ver si así 'pepenan' unos cuantos votos en favor de Nueva Alianza. Ya perdió el registro en un buen nuevo de estado de la república. Aspiro a que Nueva Alianza pierda su registro en toda la República.

“De que va a ganar Andrés Manuel, va a ganar, por cuántos votos de los maestros, yo no sé absolutamente cuántos, pero sí se decir que va a ganar”, concluyó.

Rafael Ochoa, ex dirigente del SNTE y candidato plurinominal del PT a la Cámara de Diputados, habla de Elba Esther Gordillo y su relación con López Obrador. pic.twitter.com/GDHfOG9AZU — El Economista (@eleconomista) 5 de mayo de 2018

