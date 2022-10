El saldo de la deuda de Pemex ha disminuido: Octavio Romero Oropeza

“Ha habido realmente un desendeudamiento en Pemex’’ dijo durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados para el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para cumplir sus obligaciones, aseguró, “Pemex no ha recurrido al endeudamiento; por el contrario, el saldo de la deuda ha disminuido’’.

Al detallar las gráficas sobre el endeudamiento de Pemex que expuso frente a los diputados federales que integran las comisiones de Energía y de Infraestructura de la Cámara baja, el funcionario explicó que si se incluyera el monto del pagaré correspondiente, la deuda de Pemex, correspondiente al 2022, sumaría 105,452 millones de dólares.

�� Las y los diputados cuestionaron al director general de @Pemex, Octavio Romero, por el precio de los combustibles. “La gasolina no ha rebasado el tope inflacionario”, afirma su titular.



Respecto de las barras a la vista, detalló:

“Quiero explicarles este asunto. Los 4,792 millones de dólares que aparecen en rojo en el 2020 provienen de un pagaré que Pemex tiene en su propiedad, de (la Secretaría de) Hacienda (y Crédito Público). Es decir, es un dinero que Hacienda tiene comprometido entregar a Pemex. Es un pagaré, es un dinero de Pemex que no puede hacer líquido.

“¿Qué hicimos nosotros? Le pedimos permiso a Hacienda para que nos permitiera utilizar ese pagaré propiedad de Pemex, ese dinero propiedad de Pemex pero no líquido, que nos permitiera convertirlo en dinero a través de bancos, darlo en garantía; es decir, doy en garantía este cheque certificado o este pagaré, a mi me deben esto te lo dejo en garantía, me lo haces líquido.

“En estricto sentido, no es deuda porque es un dinero que le pertenece a Pemex, pero por razones contables se obliga a Pemex a sumarlo como deuda. Por eso pareciera que de 105,972 millones de dólares en 2018, subimos a 113,227 millones de dólares en 2020, luego bajamos a 109,010 en 2021 y luego a 105,452 en 2022.

“Lo real es que si consideramos las cantidades que aparecen en rojo, que derivan de ese pagaré propiedad de Pemex, lo cierto es que de 105,792 millones (de dólares) que Pemex adeudaba en el 2018, hoy adeuda 100,436 millones de dólares’’.

