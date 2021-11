Como en muy pocas ocasiones, la división partidista se difumino en la Cámara de Diputados. Este jueves, decenas de legisladoras de diversos grupos parlamentarios se unieron para pronunciarse en un mismo sentido; eliminar de manera transversal de todo tipo de violencia contra las mujeres.

Con la participación de poco más de 300 diputadas y diputados, el pleno de San Lázaro llevó a cabo la sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; y aunque hubo una gran unión legislativa, dicha sesión que se vio marcada por el desorden y las llamadas de atención para mostrar respeto a las oradoras.

“No somos histéricas, somos históricas, porque luchamos también. Luchemos, luchemos hasta que ya no sea necesario hacerlo”, fueron una de las frases lanzadas por Olimpia Coral Melo, quien, de la mano de otras activistas, hizo posible penalizar la violencia digital a nivel nacional.

No puedo empezar a hablar si los diputados y las diputadas no me ponen atención”, instó la joven ante la tribuna de San Lázaro, momentos antes de hablar sobre el arduo camino al que se ha enfrentado para hacer oír su lucha.

Coral Melo llamó a los legisladores a escucharla, pero no por ser “Olimpia la de la Ley Olimpia”, o como la única persona mexicana reconocida en la revista Time, sino por ser aquella mujer proveniente de la sierra Norte de Puebla que hace algunos años intentó suicidarse por violencia digital.

“Nosotras no nacimos con derechos, tuvimos que pelearnos uno a uno y ello incluye el reconocimiento penal de la violencia digital, que tardó años y representó también la resistencia de muchos legisladores que en su momento nos prejuzgaron, nos agredieron y nos cerraron la puerta.

“La Ley Olimpia no solo es un conjunto de reformas, es una causa para que las niñas y las mujeres estemos seguras también en Internet. Sabemos que no es la panacea y hay mucho por hacer, pero que nadie nos diga señoras y señores que cuando luchamos las mujeres no sirve de nada. Gracias a todas, aunque reconozco todo el apoyo debo reconocer también y con todo el respeto que me merecen o no que para mí los partidos políticos son como mi ex, a veces ya no les creo nada”, subrayó.

La joven activista tampoco dudó en reconocer que el feminismo le salvó la vida, pues en sus palabras, la lucha de las mujeres no se trata de machismo contra feminismo. “El machismo, señoras y señores, asesina cada dos horas a una mujer en este país y el feminismo no mata a nadie. La deuda que se tiene con nosotras es muy grande”, expresó.

En este sentido, diputadas del PRD, PAN, PRI, MC, PVEM, PT y Morena se manifestaron por continuar la lucha de igualdad y defensa de los derechos de las mujeres, principalmente para ir contra aquellas violencias que matan a más de 10 mujeres al día.

“Hoy, como cada día nos preguntamos, ¿cuántas muertas más necesita el Ejecutivo para dejar de despreciar, invisibilizar y minimizar la lucha feminista que no, esa no nos quiere muertas? Diez cada día no le son suficientes. Si tres años no le han bastado para comprender la violencia que mata mujeres todos los días, podemos decir que eso es un mal gobierno”, expresó la diputada Elizabeth Pérez Valdez del PRD.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Jessica María Guadalupe Ortega exclamó que los legisladores no se pueden tapar los ojos frente a la realidad que viven las mujeres en este régimen, con violentadores en la calle y con sus defensores en el gobierno, con discursos feministas y con presupuestos machistas. La realidad que enfrentamos desde el 2020, con la pandemia, demuestra que las mujeres estamos cerca de nuestros agresores y lastimosamente esa es la realidad, en la que más de 153 mil niñas entre 12 y 14 años fueron abusadas en los últimos años”.

Mientras que la diputada priista, Alma Carolina Viggiano Austria, acusó que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, económica, emocional, psicológica, física o sexual, lastima a todos, sin embargo, “los recortes presupuestales descalificaron las protestas feministas también, la desaparición de los programas con perspectiva de género, también son violencia”.

Finalmente, como una muestra de solidaridad, el diputado Carlos Francisco Ortiz Tejeda, llamó a los diputados hombres a hacer un compromiso en la materia, pues dijo, no se trata de una cortesía, es el día, y que hablen las mujeres. Es el día y también el momento que les contestemos los hombres. Solidaridad, compromiso. La paridad es cosa de dos”.