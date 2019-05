El 26 de septiembre de 2018, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tomó protesta como gobernador de Guanajuato, con lo que dio continuidad a los 27 años de gobiernos panistas en esa entidad del Bajío. A siete meses de iniciada su administración, sus desafío es claro: el combate a la inseguridad y crimen organizado.

Desde el primer minuto como gobernador de Guanajuato, el compromiso de Rodríguez Vallejo fue que habría un “golpe de timón”, pero continuidad donde fuera necesario.

Una de las primeras acciones que emprendió el extitular de la secretaría de Desarrollo Social y Humano durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez fue justamente ratificar en el cargo a Carlos Zamarripa como fiscal general de Justicia, con lo que estaría en el cargo, sumando su tiempo como procurador, 19 años.

Esta ratificación generó molestias y críticas de políticos de oposición, quienes cuestionaron su permanencia, a pesar de los nulos resultados en la procuración de justicia en el estado durante el tiempo que se desempeñó como procurador.

Además, también ratificó en su cargo al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca.

Los guanajuatenses piden resultados al gobernador. Exigen que se controle el clima de inseguridad, en gran parte propiciado por el Cártel de Santa Rosa de Lima. En las últimas semanas, diversos municipios de Guanajuato se han visto inmersos en actos de violencia, como vehículos incendiados en comunidades como Celaya, Comonfort, Villagrán y Juventino Rosas, el ataque a un bar en Salamanca donde 15 personas murieron, además de que en esa localidad se alertó de una amenaza de bomba en la puerta 4 de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor.

En respuesta a la ola de violencia, en los caminos de Guanajuato es recurrente ver retenes de militares, Policía Federal y elementos de la marina realizando rondines.

Pese a los problemas de inseguridad, los guanajuatenses sí perciben un clima de gobernabilidad, sobre todo cuando, ante la falta de gasolina, el gobernador dio solución a los habitantes.

“Enero fue caótico para Guanajuato, pero los ciudadanos vieron a un gobernador que fue a Texas, a fin de traer gasolina para el estado. Así que la gente ya no veía si caía gasolina por las pipas que mandó el presidente Andrés Manuel o si abrieron los ductos, no. La gente decía ‘hay gasolina porque Diego fue a Texas’”, refiere Maricela Luna, periodista de Guanajuato.

Un desacierto, o momento que puso en boca de todos al gobernador, fue cuando anunció que los carros de lujo decomisados al crimen organizado serían utilizados como patrullas en la entidad.

Con AMLO, hay una relación institucional

Al ser Diego Sinhue un gobernador emanado de Acción Nacional y al ser Guanajuato el estado más panista del país , se esperaba que con el presidente de México hubiera una relación ríspida, sin embargo, hasta ahora, el trato ha sido institucional.

El gobernador no sólo se sentó a platicar con el presidente, sino que se alineó al gobierno de López Obrador.

El 8 de marzo, el presidente de la República visitó León, pero a diferencia de otros estados donde habían abucheos para los gobernadores, en Guanajuato se cambiaron por porras de apoyo tanto para el presidente como para el mandatario estatal.

No obstante, en las últimas semanas, el gobernador ha tenido que levantar la voz por un tema de recursos económicos y es que el gobierno federal recortó 180 millones de pesos del programa Prospera, con el que se le pagaba a médicos y enfermeras que ofrecen servicio a comunidades rurales. La primera quincena que el dinero no llegó, el estado pagó esos sueldos, pero se ha afirmado que ya no hay recursos para pagar, por lo que esos 400 prestadores de servicios podrían quedarse sin empleo.

Respecto a la relación que sostiene el gobernador con Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales de Desarrollo del gobierno federal en Guanajuato, ésta también es de carácter institucional.

