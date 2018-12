El pleno de la Cámara de Diputados exhortó al gobierno de la Ciudad de México para expedir justicia pronta y expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades en relación con el operativo instrumentado en el poblado de San Juan Ixhuatepec, el domingo 11 de noviembre de 2018.

Cabe mencionar que policías de la CDMX cometieron excesos en el operativo en San Juan Ixhuatepec, al perseguir a presuntos delincuentes, un día después poblador bloquearon accesos a las autopistas México-Pachuca y Naucalpan-Ecatepec, así como la Vía Morelos y el entronque hacia Avenida Central.

Los legisladores de las diversas bancadas parlamentarias propusieron exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública para esclarecer los actos de violencia de policías hacia los pobladores y así determinar la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas agraviadas.

El diputado federal Marco Antonio González Reyes (Morena) señaló que las acciones implementadas por la policía en San Juan Ixhuatepec se dieron en un ambiente de total abuso de la fuerza por parte de los agentes, lo que ocasionó el cierre de la autopista por parte de los pobladores afectados, exhortó a las autoridades a castigar a las fuerzas policiales que violaron los derechos de los ciudadanos.

En tanto, el legislador Luis Alberto Mendoza Acevedo (PAN) indicó que lo ocurrido el 11 de noviembre de 2018 en San Juan Ixhuatepec, no se trató de un operativo “cualquiera” al sostener que la forma de actuar de la policía capitalina no estuvo apegada a los protocolos establecidos, en tal sentido, reiteró que no se permitirán tales abusos.