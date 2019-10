El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 318 votos de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PES, PVEM y MC la reforma a los artículos 116 y 127 de la Constitución, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establece que ningún servidor público, incluidas las personas de derecho público e integrantes de órganos y organismos constitucionalmente autónomos, en los niveles de gobierno federal y local, podrá ganar más que el presidente de la República.

Fueron 99 legisladores del PAN, PRI y PRD, quienes votaron en abstención y 12 panistas y priistas sufragaron en contra.

#ÚltimaHora Con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones, aprobamos -en lo general- reformas a la Constitución Política en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Continúa la discusión en lo particular. pic.twitter.com/CkOyb5sOXl — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 10, 2019

Aprobado el decreto correspondiente en lo general y particular de los artículos no reservados para eventuales modificaciones, inició la discusión en lo particular.

“Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, personas de derecho público, órganos y organismos a los que la presente Constitución o las leyes les otorguen autonomía, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades’’, cita la nueva redacción del primer párrafo del artículo 127 constitucional.

El artículo 116 precisa que las remuneraciones de los servidores públicos del nivel estatal deberán sujetarse a lo que establece el artículo 127 de la Carta Magna; y que los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y las personas de derecho público, órganos y organismos autónomos deberán incluir en sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibirán sus servidores púbicos.

“Las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores al límite máximo’’, establecido para el presidente de la República, “deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el presente decreto’’, ordena el artículo segundo transitorio de la enmienda constitucional, uno de los que ha sido reservado para su modificación.

