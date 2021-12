La diputada federal Alejandra García Morlan presentó el martes pasado su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), donde militó por 24 años

En una carta dirigida al líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, la legisladora federal expresó que al interior de Acción Nacional “urge un liderazgo sólido, que a pesar de que vea el terreno inhóspito y las condiciones adversas, cuente con el tiempo necesario y el corazón bien puesto para que, alejado de los apetitos personales inyecte animo a su militancia, un liderazgo cercano y sensible a la gente".

Y agregó: "Con profunda tristeza que hoy ya no encuentro esa conducción que Acción Nacional requiere y en consecuencia ya no me siento representada por quienes hoy llevan o dicen llevar la riendas del partido. Por ello y después una reflexión profunda, en congruencia con mis convicciones y con la meta puesta en la construcción de un México verdaderamente democrático y justo, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como militante del Partido Acción Nacional".

La legisladora no aclaró si se sumará a otra bancada en la Cámara de Diputados, sin embargo, expresó su gratitud infinita a la institución que por casi 24 años fue depositaria de su sueño y convicciones.

Sin embargo, advirtió que México país atraviesa por momentos difíciles, donde hoy más que nunca se requiere de una oposición fuerte valiente y congruente.

"Una oposición que genera confianza, que entusiasme, que irradie esperanza y no se doblega frente al autoritarismo que hoy parece hace echar a nuestro México", dijo.

kg