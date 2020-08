Fue difundido en redes sociales un video en el que se observa a una persona entregar fajos de billetes en una maleta a quienes fueron en su momento dos funcionarios del Senado.

La Fiscalía General de la República (FGR) no confirmó si se trata o no del mismo video que aportó en su denuncia el exdirector de Pemex, Emilio “L”, para probar la presunta entrega de sobornos de Odebrecht a legisladores a cambio de aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.

La grabación, con duración de 4 minutos con 15 segundos, fue publicada en un canal de Youtube con el nombre de “Juan Jesús Lozoya Austin”. Pero los abogados del exdirector de la empresa petrolera negaron que su hermano haya difundido el material, dijeron que se trata de una cuenta falsa y que hubo suplantación de identidad.

Así, el video exhibe la entrega de fajos de billetes a dos funcionarios en ese momento del Senado. Uno de ellos, Rafael Jesús Caraveo Opengo, quien fungía como secretario técnico de la Comisión de Administración de la Cámara Alta. En el video también se observa a Guillermo Gutiérrez Badillo.

Al respecto, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, informó que separó de su cargo a Gutiérrez Badillo —su actual secretario particular— para que responda ante las autoridades que eventualmente lo requieran.

A través de Twitter, el mandatario local expuso que no tuvo conocimiento de los supuestos actos que se observan en el video.

“Nunca he cometido acto indebido alguno, por lo que reitero mi disposición para colaborar con las autoridades ante éste y cualquier otro hecho”, indicó Francisco Domínguez, quien antes de ser gobernador se desempeñó como senador de la República.

Por la mañana llamó a divulgar material de exdirector de Pemex

Al señalar que el caso contra Emilio “L” es de interés público nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó durante la conferencia matutina de este lunes a que se difundieran tanto la declaración del exdirector de Pemex como el video que éste entregó a la FGR sobre presuntos actos de soborno.

“Le tengo confianza al fiscal general, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero quiero, sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes, creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad”, insistió el Ejecutivo en Palacio Nacional.

López Obrador dijo desconocer cuál sería el procedimiento a seguir para que la Fiscalía General de la República o la instancia correspondiente del Poder Judicial informara sobre esta denuncia, “desde luego, con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos; que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional, el video que se asegura entregó el señor (Emilio ‘L’)... a la Fiscalía”.

Asimismo, pidió que se recupere lo robado a Pemex y se canalice en obras o programas a favor de la población y que si el pueblo lo decide, a través de una consulta popular se enjuicie a expresidentes.

“Si están involucrados los expresidentes, como lo he venido diciendo, consulta ciudadana para que el pueblo decida si se les juzga o no, con toda claridad. Además de que lo he venido planteando, quiero dejar de manifiesto que tiene que ser la gente, tiene que ser el pueblo el que decida sobre este asunto”.

Finalmente, aseveró que todos estos procesos no son una venganza, ya que su postura es que no se les juzgue a los expresidentes.

