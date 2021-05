Jesús Manuel Scott Sánchez fue designado, a 18 días de la elección, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a gobernador de Sonora, en sustitución de Ricardo Bours Castelo, quien declinó anteayer en favor del priista Ernesto Gándara Camou, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD.

Exdiputado local plurinominal y quien contendía actualmente por ocupar otra vez una curul, ahora de mayoría, en el Congreso sonorense, es Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Administración Pública.

En conferencia de prensa, acompañado de integrantes de la dirigencia nacional de MC, Scott Sánchez dijo que su compromiso es darle voz a una generación que no cree en la política. “Y ¿por qué no quieren participar los jóvenes en la política? Por culpa de los políticos que hacen de la política algo tradicional, mezquino, algo de intereses. Que creen que ponerse de acuerdo en lo oscurito les va a dar una suma aritmética y la política no es así”, en clara referencia a Ricardo Bours.

Tras asegurar que representa la tercera vía que necesita Sonora, explicó que los sonorenses no solamente tienen dos opciones: “la que representa el pasado corrupto que ya nos decepcionó y que sabemos que no funciona” y la “del presente inoperante de Morena”.

Desde Hermosillo, Sonora, Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, criticó también que Ricardo Bours haya optado por pactar en lo “oscurito” su respaldo al priista Gándara Camou.

“Movimiento Ciudadano decidió ir solo en este proceso electoral, particularmente porque nuestros adversarios en esta coyuntura quizá no son ni siquiera los partidos de siempre, ni el presidente de la República, su partido y sus aliados, sino es el pasado, ese que ya gobernó y el que nos gobierna actualmente. Ese pasado que cree que puede pactar en lo oscurito el futuro de un estado como Sonora. Ese pasado que cree que los acuerdos cupulares pueden arreglar a todo mundo y decidir sobre los destinos que muchos hemos decidido tomar en nuestras manos”, mencionó.

Manuel Scott tiene desde la dirigencia nacional de MC, aseguró, no solamente el apoyo y respaldo incondicional, sino todas las garantías para que siga encabezando lo que muchos sonorenses han construido en los últimos días y meses porque el proyecto de su partido “es mucho más que una persona, que sus dirigentes y candidatos.

“Este movimiento hoy es más fuerte que nunca y lo vamos a demostrar en lo que queda de la campaña… vamos a pintar a Sonora de naranja le pese a quien le pese”, arengó Castañeda.

Se informó, por otra parte, que será hasta mañana, jueves, cuando se designará al sustituto de Abel Murrieta, candidato de MC a alcalde de Cajeme, asesinado a balazos el pasado jueves mientras hacía campaña.

